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Henüz denemediyseniz çok şey kaybediyorsunuz! İzmir yöresinin sofralarınızı şenlendirecek gelincik böreği tarifi

24.11.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazırlanışı yöreden yöreye değişen lezzetler arasında en çok denenmesi gereken tariflerden biri, İzmir’in gelincik böreği! Gelincik çiçeği yapraklarından hazırlanan enfes karışım, mis gibi açılan hamurla buluşunca ortaya ağızda unutulmayacak bir lezzet bırakan ve üstü nar gibi kızarmış muazzam bir börek çıkıyor. İşte, o enfes böreğin tarifi...

Henüz denemediyseniz çok şey kaybediyorsunuz! İzmir yöresinin sofralarınızı şenlendirecek gelincik böreği tarifi

Bir kere tattığınızda size sık sık "Keşke şimdi sofrada olsaydı." dedirtecek bu lezzet, kalbinizi tam on ikiden vuracak! İzmir'in yanı sıra Boşnak ve Selanik göçmenleri tarafından da sahiplenilen bu gelincik böreğini artık denemenizin vakti geldi İşte, huzurlarınızda o tarif...

GELİNCİK BÖREĞİ

MALZEMELER

  • 2 demet gelincik otu

  • 1/2 demet maydanoz

  • 1/2 demet dereotu

  • 1 orta boy kuru soğan

  • 250 gram lor peyniri

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 çay kaşığı kuru nane

  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

HAMURU İÇİN:

  • 2 su bardağı un

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz (Tatlı kaşığınız büyükse 2 çay kaşığı tuz kullanabilirsiniz.)

  • 1 adet yumurta sarısı

  • Su

HAZIRLANIŞI:

  • Unu yoğurma kabına aldıktan sonra yumurta, zeytinyağı, tuz ve azar azar su ilave edin.

  • Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun. Hamurunuz ele yapışıyorsa bir miktar un ilave ederek yoğurmaya devam edin.

  • Hamuru 4 eşit parçaya ayırıp üzeri örtülü bir şekilde 20 dakika dinlenmeye bırakın.

  • Ardından böldüğünüz her parçayı elinizle çekiştirerek veya merdane yardımıyla yufka şeklinde açın.

  • Gelincik otunu güzelce yıkayıp saplarını yapraklarından ayırın. Bu işlemin ardından saplarını atmak yerine başka bir yemekte kullanabilirsiniz.

  • Yıkadığınız yaprakları bir süzgece koyup suyu süzülene kadar bekletin.

  • Suyu süzülen gelincik yapraklarını ince ince doğrayın ve bir miktar tuzla ovun. Bunun yerine sıcak suda yaklaşık 10 dakika bekletmeyi de tercih edebilirsiniz.

  • İnce doğranmış soğan, maydanoz ve dereotunu gelincik otuna ilave edin ve bir kaşık yardımıyla karıştırın.

  • Otlara peyniri, zeytinyağını, tuzu, pul biberi ve karabiberi ekleyin

  • Hamurun 1/4 'lük kısmını katlayıp bu bölümün üstüne iç harcından ekleyin.

  • Yufkayı dürüm şeklinde sarıp tepsinin ortasından başlayarak daire biçimde yerleştirin. Sardığınız diğer yufkaları da tepsinin tabanı kaplanana kadar dizin.

  • Tereyağını eritin ve yufkanın üzerinde gezdirin. Dilerseniz böreğiniz üzerine susam veya çörek otu ekebilirsiniz.

  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, böreğin üzeri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

  • Damakları şenlendiren gelincik böreğiniz hazır! Afiyet olsun.

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İzmir
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