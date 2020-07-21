İzmir’in kanaat önderleri Ege Üniversitesinde buluştu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen Ege Üniversitesi (EÜ) Danışma Kurulu toplantısında, İzmir’in kanaat önderleri önemli açıklamalarda bulundu.

EÜ Danışma Kurulu toplantısı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi. EÜ Konuk Evinde gerçekleştirilen toplantıya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, EÜ Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Tüm Sanayi ve İş adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, EÜ Meslek Yüksekokullarının bulunduğu ilçelerin kaymakamları, üniversite üst yönetimi, kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katıldı.

Kamu-üniversite-sanayi işbirliği

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Üniversiteler, bulundukları şehirlerin sosyolojik dönüşümlerini hemen sağlıyorlar. Üniversitelerin toplumu dönüştürüp daha ayrı bir mecraya doğru götüren bir yönü var. Bir yerde üniversite açıldığı zaman oradaki yeme-içme ve barınma mekanları, toplumsal ilişkiler değişime uğruyor, toplum dinamizm kazanıyor. Üniversitelerden beklenen; bilinçli, bilgiye ve bilime dayalı, akademik, teorik, icadi çalışmalar yapmasıdır. Üniversitelerin, topluma katma değer katan diğer birimler ile eşgüdüm ve koordinasyon içinde çalışmaları konusunda önemli mesafeler kat ediliyor. Kamu-üniversite-sanayi işbirliği kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Toplumun bütün kesimleri ile toplumun ihtiyacını ön görerek üniversitelerin oluşturacağı sinerji, ülkeyi daha iyi noktaya taşıyacaktır. Bizim bu sinerjiye ihtiyacımız var. Danışma kurulları ve kamu-üniversite-sanayi işbirlikleri ile yapılan işler akademi ile sanayi arasındaki kopukluğu gideriyor. İş dünyasının bütün temsilcilerinin yer aldığı bu danışma kurulunun ortaya çıkaracağı fikirler, İzmir’in ve tüm Türkiye’nin çok daha üst seviyeye çıkması anlamında katkı sağlayacaktır” dedi.

“Bölgemiz ve ülkemiz için ciddi bir seferberlik içindeyiz”

Toplantıda konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Dünyadaki gelişmiş üniversitelere baktığımız zaman bir üniversiteye ’üniversite’ diyebilmemiz için yüz yıla ihtiyaç var. Cumhuriyet döneminde kurulan üniversitelerimiz ile birlikte son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın da özel desteği ile 209 üniversite kuruldu. Dünyada üniversite kavramına ilişkin çok büyük tartışmalar var. Üniversitenin görevi şehirle, toplumla bütünleşerek topluma, insanlığa ülkesine, devletine önderlik etmek, yol gösterici olmak. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi insanlığın, toplumun, ülkemizin çıkış yolu eğitim, bilim ve fen. O nedenle üniversitelerin rolü çok önemli. Ancak çok sayıda üniversitemiz içinde bazıları bölgesel kalkınma odaklı, bazıları ihtisaslaşma, bazıları eğitim öğretim, bazıları ise araştırma üniversitesi olma odaklı çalışıyor. Bizim Ege Üniversitesi olarak üç ana parametremiz var. Öğrenci odaklı olmak, araştırma üniversitesi olmak ve ülkemizin devletimizin, toplumuzun, sanayicilerimizin 11. Kalkınma Planı doğrultusunda öncelikli alanlarda AR-GE yapmak. Bir üniversite toplumla bütünleşmiyorsa o üniversitenin topluma, insanlığa faydası yoktur. Ege Üniversitesi olarak 209 üniversite içinde son iki yılda yıl bazlı TÜBİTAK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde en fazla proje yapan üniversiteyiz. Bütçe almada ise ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversite ve Hacettepe Üniversitesinden sonra 4’üncü sıradayız. Üniversitemizde yaklaşık 11 bin çalışanımız var. 3 bin 500 öğretim elemanı ile birlikte tek yürek olduk. Bölgemiz ve ülkemiz için ciddi bir seferberlik içindeyiz. Türkiye’nin geleceğe dönük olarak bakanlıklar, sanayiciler nezdinde 11. Kalkınma Planında iki bin doktora öğrencisini yetiştirmek adını devletimizin misyonu var. Biz bunda Türkiye birincisiyiz. YÖK Kalite Kuruluna 209 üniversite içinde kaliteyi artırmak için 55 üniversite başvuru yaptı ve 11 üniversite arasında yer aldık. Bilkent Üniversitesinden sonra ikinci sıradayız. Önümüzdeki yıldan itibaren Ege’yi tercih edecek öğrencilerimiz bu kriterleri dikkate alarak tercih edecek ve kaliteli öğrenciler kampüsümüze gelecek. Kamu kurumlarının, STK’ların, iş dünyasının üniversite olarak bizden beklentisini öğrenmek amacıyla bir araya geldik” diye konuştu.

“Sanayici olarak üniversitelerimizin önemini biliyoruz”

Türkiye’nin geleceğinin üretimden geçtiğini söyleyen Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da şöyle konuştu: “Üretim yoksa kalkınmamız hayal. Kalkınmayı gerçekleştirmek istiyorsak bilimi ön plana çıkarmamız lazım. Yaşadığımız pandemi süreci bize sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizlerin yapması gereken üniversite-sanayi işbirliğini artırmak. Üniversitelerimizde çok önemli bir bilgi kaynağı var. 1990’lı yıllara baktığımızda 20-22 milyar dolarlık ihracatın yüzde 90’ı tarım ürünleriydi. Ama bugün gelinen noktada 170 milyar dolarlık ihracatın yüzde 95’i sanayi ürünlerinden olmaya başladı. Bunun sebebi ise Türkiye’nin sanayileşmeye hızlı bir dönüşümle adapte olması. Sanayi demek; istihdam demek, ihracat demek, gelişmek demek. Üniversitelerde bilgi var, ancak bu bilgi transfer edilmedikten sonra hiç kimseye faydası yok. Bizler, bilgiye aç üreticiler, kendimizi yenilemememiz gerektiğini bilen insanlar olarak üniversitelerle diyaloğumuzu sağlam kurmamız lazım. AR-GE çalışmalarının mutlaka ticarileşmesi gerekiyor. Bu da üniversitelerimizdeki bilgi ile gerçekleştirilebilir. Bizler, sanayici olarak üniversitelerimizin önemini biliyoruz."

"Hep birlikte üretmeliyiz"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir, ülkemizin geleceğinde eğitimin önemini ve katkısını en iyi anlayan kentlerden biridir. Her yıl ülkemizde üniversite memnuniyet araştırması yapılıyor. Bana ulaşan verilere göre ilk 25’te İzmir’den 4 üniversite yer alıyor. Bu güzel bir başarı ama yeterli bir başarı değil. Bizler el ele vererek bu memnuniyeti daha üst seviyelere çıkaracak fikirleri, çalışmaları hep birlikte üretmeliyiz. Odalar olarak bizlere düşen sorumluluğun farkındayız. Odalarla üniversitelerin kucaklaşmasının getireceği faydaları çok yakından tespit eden kişileriz. İzmir’in 9 üniversitesinin de hedefleri ortak. Bizler daha çok bir araya gelip, ne projeler üretebileceğimizin diyaloğunu daha sağlam kurup, birlikten güç doğar anlayışıyla bu şehre ve dolayısıyla ülkemize yararlı projeler üretmenin yolunu doğru kurmamız gerekiyor” diye konuştu. "Maden mühendisleri de burs alacak"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Rektörümüz göreve geldiğinde ilk işi bizleri ziyaret etmek oldu. Hayata geçirilecek projeler konusunda kendisinin bilgilerinden epey faydalandık. Daha sonra Ege İhracatçı Birlikleri ve diğer ihracatçı birlikleri de değişik projeler üretmeye başladı. Öğrenci kalitesini artırmak amacıyla bizler, elimizi taşın altına koyup burs vermeye başladık. YÖK’ten de bunun iznini aldık. İlk olarak tekstil mühendisliği ile buna başladık. İlk sene 82 öğrenciye burs verdik. Bu yıl maden mühendisleri de burs alacak. Kaliteli öğrenciler böylece daha öne çıkıyor. Sektörlerimize daha kaliteli arkadaşlarımız katılıyor. Bunun alt yapısını buradaki hocalarımızla beraber hazırladık. Sektörün neye ihtiyacı olduğuna beraber karar verdik” dedi.

"Farklı bir ivme kazandı”

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, “Ege Üniversitesi sadece İzmir’in değil Türkiye’nin en eski kurumlarından biri. Özellikle Rektörümüzün göreve geldiği günden beri İzmir Ticaret Borsası ile birçok projeye imza atıyoruz. Ege Üniversitesi hocamızla birlikte farklı bir ivme kazandı” dedi. "Her türlü iş birliğine hazırız"

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, “Teşkilatımızla Ege Üniversitesi arasında bugüne kadar güzel çalışmalar oldu. Bundan sonra da bu çalışmalarımızın artarak devam edeceğine inancım sonsuz. Meslek dallarımızı üniversiteler içerisinde uyuşan bilim dalları ile buluşturarak, teknolojiyi ve bilgiyi üniversiteden esnaf teşkilatına aktarmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 19 alanda mesleki yeterlilik için belgelendirme yapıyoruz. Üniversitemize esnaf ve sanatkârlık ile ilgili tez hazırlayan öğrencilerimiz var ise onlara maddi ve manevi destek veriyoruz. Esnaf teşkilatı olarak üniversite ile işbirliği konusunda yapılacak her çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” sözlerine yer verdi.

Z kuşağı vurgusu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, “Sanayi ve üniversite işbirliğinde esas olması gereken noktalardan birisi gerçek hayatla Z kuşağının birbiri ile iletişim halinde olmasıdır. Z kuşağının bizim tarafından dilinin iyi anlaşılması onlarında gerek hayatla uzlaşacak şekilde eğitim verilmesi üniversite sanayi işbirliğini daha da kuvvetlendirecektir. Sözlerimi Cumhurbaşkanımızın sözü ile bitirmek istiyorum ‘Ana önceliğimiz kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen özgüveni yüksek ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir.’ Cumhurbaşkanımızın bu sözü ve misyonu ile bütün üniversitemizin çalışacağına inancım tamdır” ifadelerini kullandı. "Büyük işbirlikleri gerçekleştirdik"

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Fadıl Sivri, şunları söyledi: “Ege Üniversitesi bizim için, öğrencilik günlerini hatırlayan sanayiciler için ve İzmir’in bilim tarihini yakın dönemde oluşturmuş çok önemli bir kurum. ESİAD olarak geliştirdiğimiz ESİAD mentorleri projemizde üyemiz olan iş adamlarımızı, hayata atılacak gençlerimizle bir araya getiriyoruz. Onların hayat tecrübelerini, iş deneyimlerini, anlatıyorlar. Onları gerçek dünyaya yakınlaştıran gerçek dünya ile tanıştıran bir proje yürütüyoruz. Ege Üniversitemizle de en kısa zamanda gerçekleştirmek en büyük arzumuz olur. Geçmişte de Ege Üniversitesiyle büyük işbirlikleri gerçekleştirdik." "Sahanın tozunu yutmaları gerekiyor"

Tüm Sanayi ve İş adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk ise, “İş dünyası olarak öğrenci kesimimizin sahanın tozunu yutması gerekiyor. Öğrenci dünyasının okulun son iki senesinde iş dünyası ile hareket halinde olmasıyla bizler gençleri daha çok sanayi ve iş dünyasında katkı bulundurabilir” dedi.

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