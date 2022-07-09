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İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla "dünya mirası" olma yolunda

09.07.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi için ağustosta başvuru dosyasını sunmaya hazırlanan İzmir'de, Kemeraltı Çarşısı içinde kentin kimliğini yansıtan 34 tarihi bina restore edildi - Vali Yavuz Selim Köşger: - "Tarihi dokunun ortaya çıkarılması ve tanıtım çalışmalarıyla İzmir, Akdeniz havzasındaki en önemli liman kentlerinden birisi olacak"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Dünyanın bilinen en eski çarşılarından olan Kemeraltı Çarşısı'nda İzmir'in tarihten gelen çok kültürlü kimliğini yansıtan 34 tarihi bina restore edildi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Basmane, Kadifekale, Eski Smyrna, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinden oluşan İzmir Tarihi Liman Kenti, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındı.

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı koordinasyonunda kalıcı liste için yürütülen çalışmalar kapsamında geçen ay Alan Yönetim Planı kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Ağustos ayında İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil olması için dosyanın Kültür ve Turizm Bakanlığına ardından da UNESCO'ya gönderilmesi hedefleniyor.

Adaylık çalışmaları kapsamında kentin merkezi konumundaki Kemeraltı Çarşısı'na özel önem verildi.

İzmir'in Müslüman, Rum, Yahudi ve Levanten kültürlerini yansıtan 34 tarihi bina, Valilik tarafından 140 milyon liralık yatırımla restore edilerek gezi rotalarına eklendi.

Restore edilen binalar arasında Naturzade Köşkü, Mavi Kortejo, Alanyalı konakları, Tarihi Hükümet Konağı, Eski Doğum Hastanesi binası, Milli Kütüphane, Agora Türk Evi ile Havra Sokağı'ndaki Akın Pasajı da yer alıyor.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tarihi yapıların restore edildiği çarşıda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz çanağındaki en önemli ticaret merkezlerinden biri olan kente eski kimliğini tekrar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Barcelona ve Napoli gibi kentleri rakip olarak gördüklerini anlatan Köşger, "Barcelona'ya Kovid-19 öncesi rakamlara göre 90 milyon turist geliyor. İzmir'e ise 1 milyon civarında. İzmir'in çok önemli bir geçmişi var. Tarihi dokunun ortaya çıkarılmasıyla, aynı hedefe yönelik tüm paydaşların bir araya geldiği tanıtım çalışmalarının yürütülmesiyle İzmir, Akdeniz havzasındaki en önemli liman kentlerinden birisi olacak." dedi.

- Turistik değeri artacak

İzmir'den Bergama ve Efes'in daha önce Dünya Mirası Kalıcı Listesine girdiğini, şimdi kent merkezi için çalışmalarda son aşamaya gelindiğini aktaran Köşger, listeye dahil olmanın kentin turistik değerini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

Turizmcilerin tur rotalarını belirlerken UNESCO Dünya Kalıcı Listesini dikkate aldığına işaret eden Köşger, "Türkiye'de İzmir'den başka 2 kalıcı eseri olan kent yok. Listede 3 yerin olması İzmir'e değer katacaktır." diye konuştu.

Köşger, kent genelinde geçici listede yer alan Birgi Tarihi Kenti, Foça ve Çandarlı kaleleri ile İzmir Çeşme Kalesi'nde de kalıcı liste çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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