İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda eski bayramlar özleniyor

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Tüm dünyada tercihlerin ve taleplerin değişmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İzmir'de bayram alışverişlerini de etkiledi.

Alışveriş merkezlerinin payının artmasına rağmen İzmir'de "bayram ekonomisinin kalbi" konumundaki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bu yıl sessizlik hakim.

"Nerede o eski bayramlar" sözünün bu yıl tartışmasız bir gerçeğe dönüştüğü çarşıda esnaf, tarihinin belki de en sakin bayram öncesine tanıklık ediyor.

Her bayram öncesi kalabalıkların akın ettiği giysi, ayakkabı, şekerleme, çerez ve kolonya satan dükkanlarda bu yıl "adet yerini bulsun, gelenek bozulmasın" diye vitrin düzenlemeleri yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarından yoğun şekilde etkilenen tarihi çarşıda, bayram öncesi alışverişlerde tercihler de değişiyor. Bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ikramlık ürünler ve tatlılarda siparişler önemli ölçüde azalırken bazı aileler çocuklarının bayram heyecanının kaybolmaması için onlara yeni kıyafetler almayı ihmal etmiyor.