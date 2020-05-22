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İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda eski bayramlar özleniyor

İZMİR HABERLERİ  | 22.05.2020 11:30 | Son Güncelleme

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin: - "Bu bayram, kayıp bayram. Kabul ediyoruz. Ancak biz salgından (Kovid-19) sonra gelecek daha büyük bir bayramı bekliyoruz"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Tüm dünyada tercihlerin ve taleplerin değişmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İzmir'de bayram alışverişlerini de etkiledi.

Alışveriş merkezlerinin payının artmasına rağmen İzmir'de "bayram ekonomisinin kalbi" konumundaki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bu yıl sessizlik hakim.

"Nerede o eski bayramlar" sözünün bu yıl tartışmasız bir gerçeğe dönüştüğü çarşıda esnaf, tarihinin belki de en sakin bayram öncesine tanıklık ediyor.

Her bayram öncesi kalabalıkların akın ettiği giysi, ayakkabı, şekerleme, çerez ve kolonya satan dükkanlarda bu yıl "adet yerini bulsun, gelenek bozulmasın" diye vitrin düzenlemeleri yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarından yoğun şekilde etkilenen tarihi çarşıda, bayram öncesi alışverişlerde tercihler de değişiyor. Bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ikramlık ürünler ve tatlılarda siparişler önemli ölçüde azalırken bazı aileler çocuklarının bayram heyecanının kaybolmaması için onlara yeni kıyafetler almayı ihmal etmiyor.

- Kilogram yerine gramla alışveriş

Çarşıda 15 yıldır bayram şekeri satan Yıldız Çetin, AA muhabirine, dükkanı açmalarına rağmen satış yapmadıklarını belirtti.

Önceki bayramlarda bir ailenin misafirlere ikram etmek için en az 1 kilogram çikolata ve bayram şekeri aldığını dile getiren Çetin, "Ancak bu bayram kilogramlık satışların yerini 200 gramlık satışlar aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında insanlar kime ikram edecek bunları. Kendi evimize bile 200 gram aldık. Bir de artık insanlar evlerinden çıkıp Kemeraltı'na gelmek yerine evlerine yakın yerleri tercih etmeye başladı. Salgından çekinen insanlar haklı olarak otobüse, metroya binmek istemiyor. İşini çevresinde halledip evine dönüyor." diye konuştu.

- "Biz daha büyük bir bayramı bekliyoruz"

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise çarşıya gelen vatandaşların bu süreçte fedakarlık yaptığını söyledi.

Sağlık için işi olmayanın dışarı çıkmaması gerektiğini belirten Girgin, "Bu bayram bizim için buruk geçecek. Bu bayram kayıp bayram. Kabul ediyoruz. Ancak biz salgından sonra gelecek daha büyük bir bayramı bekliyoruz. Salgın geçtikten sonra kontrollü normalleşmeyle düğünüyle, bayramıyla yeni bayramlara hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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