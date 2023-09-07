YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmirli öğrenciler telsizle uzaydaki astronota merak ettiklerini sordu

İzmirli öğrenciler telsizle uzaydaki astronota merak ettiklerini sordu

07.09.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu öğrencileri, dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronotla telsiz bağlantısı kurarak, uzayın derinliklerine ilişkin sorular sordu.

İzmirli öğrenciler telsizle uzaydaki astronota merak ettiklerini sordu

Öğrencilerin uzaya olan ilgisini geliştirmeyi hedefleyen okul yönetimi, Uluslararası Uzay İstasyonunun dünyadaki öğrencilerle görüşme yapmasına imkan tanıyan programına başvuru yaptı.

"Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Çocukları Uzayda" başlıklı projenin kabul edilmesi sonrası öğrencilere astronotlarla telsiz görüşmesi için randevu verildi.

Bunun üzerine okulda, astronotlarla telsiz aracılığıyla bağlantı kurma deneyimi bulunan Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran tarafından öğrencilere telsiz eğitimi verildi.

Bu kapsamda öğrenciler, oluşturulan düzeneklerle uzayda görevli astronot Jasmin Moghbeli ile görüşme imkanı buldu, ona uzayla ilgili merak ettiklerini sordu.

Okul Müdürü Özlem Sümerkan, Uluslararası Uzay İstasyonunun projelerini kabul etmesinin kendilerini sevindirdiğini ve o günden itibaren hummalı çalışmalara giriştiklerini anlattı.

Başta NASA olmak üzere kendilerine destek olanlara teşekkür eden Sümerkan, "Çocuklarımıza telsiz eğitimini de okulumuzda verdik. Öğrencilerimiz merak ettiklerini bugün doğrudan astronota sorma fırsatı buldu." dedi.

ÖĞRENCİLER DUYGULARINI ANLATTI

Öğrencilerden 12 yaşındaki Özgü Özgür de astronotların neler yaşadığını çok merak ettiğini ve bugün de bunu sorma imkanı bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok heyecanlı bir andı, dün aslında sakindim ama bugün telsizle bağlantı kurulduktan sonra heyecanlanmaya başladım. Konuşurken de kalbim yerinden çıkacak gibiydi. 'Temel malzemeleriniz biterse ne yaparsınız' diye sordum ve stoklarında her şeyin bulunduğunu öğrendim, acil durumlarda onları kullanıyorlarmış. Aslında öyle bir hayalim yoktu ama astronotların neler yaşadığını merak ediyordum, bu fırsattan da yararlanarak sormuş oldum."

Pembesu Özsaran ise yaklaşık 1 yıldır bu an için hazırlandıklarını dile getirerek, "Bugün bunu gerçekleştirmek gurur verici bir şey, heyecandan ne sorduğumu bile unuttum." diye konuştu.

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse de çocukların uzaydaki astronotla görüşmesinin kendilerini de çok sevindirdiğini aktardı.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Derse, "Çocuklarımız sorularını sordular, cevaplarını aldılar, heyecanları gözlerinden okunuyordu. Bu anlamda emek veren herkese teşekkür ediyorum. Okulumuz diğer alanlarda da çok başarılı ve adından söz ettirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kızı da aynı okulda eğitim gören TRAC Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran da projenin detayları ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU

ABD, Rusya, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay ajansları işbirliğiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu, dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu olarak biliniyor.

İstasyonda görev yapan astronotlar, bilimsel çalışma ve deneylerin yanı sıra okullarla telsiz bağlantısı kurarak eğitime destek oluyor.

Bu kapsamda Türkiye'den ilk defa 2003 yılında İzmir'deki Uzay Kampı Türkiye'de eğitim alan öğrenciler, astronotlarla telsiz bağlantısı kurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu’da yanan ormanların yaraları sarılıyorBolu’da yanan ormanların yaraları sarılıyor
Otomobilin çarptığı motosiklet böyle savrulduOtomobilin çarptığı motosiklet böyle savruldu
Kastamonu’da “Halk Sağlığı Sokağı” kuruldu, vatandaşlara ücretsiz sağlık testleri yapıldıKastamonu’da “Halk Sağlığı Sokağı” kuruldu, vatandaşlara ücretsiz sağlık testleri yapıldı
Anahtar Kelimeler:
uzay Astronot İzmir Gaziemir

İzmir Namaz Vakitleri 7 Eylül Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
13:15
İkindi
16:51
Akşam
19:41
Yatsı
21:00

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Perşembe

Kiliçer eczanesi
Buca
Oray eczanesi
Karabaglar
Fesleğen eczanesi
Cigli
Çeşme ilica eczanesi
Cesme
Çağla eczanesi
Seferihisar
Naturel eczanesi
Konak
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.