İzmirli öğrenciler telsizle uzaydaki astronota merak ettiklerini sordu

Öğrencilerin uzaya olan ilgisini geliştirmeyi hedefleyen okul yönetimi, Uluslararası Uzay İstasyonunun dünyadaki öğrencilerle görüşme yapmasına imkan tanıyan programına başvuru yaptı.

"Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Çocukları Uzayda" başlıklı projenin kabul edilmesi sonrası öğrencilere astronotlarla telsiz görüşmesi için randevu verildi.

Bunun üzerine okulda, astronotlarla telsiz aracılığıyla bağlantı kurma deneyimi bulunan Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran tarafından öğrencilere telsiz eğitimi verildi.

Bu kapsamda öğrenciler, oluşturulan düzeneklerle uzayda görevli astronot Jasmin Moghbeli ile görüşme imkanı buldu, ona uzayla ilgili merak ettiklerini sordu.

Okul Müdürü Özlem Sümerkan, Uluslararası Uzay İstasyonunun projelerini kabul etmesinin kendilerini sevindirdiğini ve o günden itibaren hummalı çalışmalara giriştiklerini anlattı.

Başta NASA olmak üzere kendilerine destek olanlara teşekkür eden Sümerkan, "Çocuklarımıza telsiz eğitimini de okulumuzda verdik. Öğrencilerimiz merak ettiklerini bugün doğrudan astronota sorma fırsatı buldu." dedi.

ÖĞRENCİLER DUYGULARINI ANLATTI

Öğrencilerden 12 yaşındaki Özgü Özgür de astronotların neler yaşadığını çok merak ettiğini ve bugün de bunu sorma imkanı bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok heyecanlı bir andı, dün aslında sakindim ama bugün telsizle bağlantı kurulduktan sonra heyecanlanmaya başladım. Konuşurken de kalbim yerinden çıkacak gibiydi. 'Temel malzemeleriniz biterse ne yaparsınız' diye sordum ve stoklarında her şeyin bulunduğunu öğrendim, acil durumlarda onları kullanıyorlarmış. Aslında öyle bir hayalim yoktu ama astronotların neler yaşadığını merak ediyordum, bu fırsattan da yararlanarak sormuş oldum."

Pembesu Özsaran ise yaklaşık 1 yıldır bu an için hazırlandıklarını dile getirerek, "Bugün bunu gerçekleştirmek gurur verici bir şey, heyecandan ne sorduğumu bile unuttum." diye konuştu.

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse de çocukların uzaydaki astronotla görüşmesinin kendilerini de çok sevindirdiğini aktardı.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Derse, "Çocuklarımız sorularını sordular, cevaplarını aldılar, heyecanları gözlerinden okunuyordu. Bu anlamda emek veren herkese teşekkür ediyorum. Okulumuz diğer alanlarda da çok başarılı ve adından söz ettirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kızı da aynı okulda eğitim gören TRAC Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran da projenin detayları ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU

ABD, Rusya, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay ajansları işbirliğiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu, dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu olarak biliniyor.

İstasyonda görev yapan astronotlar, bilimsel çalışma ve deneylerin yanı sıra okullarla telsiz bağlantısı kurarak eğitime destek oluyor.

Bu kapsamda Türkiye'den ilk defa 2003 yılında İzmir'deki Uzay Kampı Türkiye'de eğitim alan öğrenciler, astronotlarla telsiz bağlantısı kurmuştu.

