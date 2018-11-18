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İzmirli Pınar Tartan, Dünya Mankenler Kraliçesi seçildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.11.2018 20:41 | Son Güncelleme

Miss Turkey 2017'de ikinci seçilen Pınar Tartan, Çin'de düzenlenen Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasına katıldı. 70 ülkeden birbirinden iddialı mankenlerle yarışan Pınar Tartan Dünya Mankenler Kraliçesi seçildi.

İzmirli Pınar Tartan, Dünya Mankenler Kraliçesi seçildi

Miss Turkey 2017 Yarışması'nda ikinci seçilerek ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 'Miss Universe'e katılan İzmirli güzel Pınar Tartan, bu kez Çin'de Türkiye'yi temsil etti ve Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda birinci oldu.

Çin'in Shenzhen kentinde 18 Kasım akşamı düzenlenen 30'uncu Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'na 70 ülkeden birbirinden iddialı mankenler katıldı.

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Elemede ilk 5'te kalan İzmirli Pınar Tarkan, yarışmanın finalinde ipi göğüsledi ve tacın sahibi oldu.

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Yarışmada Kongo güzeli 2'nci, Uruguay güzeli 3'üncü, Polonya güzeli 4'üncü, Çin güzeli ise 5'inci oldu. Pınar Tartan'ı ilk kutlayan Miss Model of The World Turkey Direktörü ve Jüri üyesi Barbaros Yüksel oldu.
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Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan Pınar Tartan, iyi derecede İngilizce biliyor ve piyano çalıyor.

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