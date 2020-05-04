İzmirli taksiciler alınan karardan memnun

İZMİR (AA) - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, taksilerdeki tek-çift plaka uygulamasına son verilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Anık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasının yarın itibarıyla sona ereceği açıklamasını anımsattı.

Kararın İzmir'de de sevinçle karşılandığını dile getiren Anık, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerde hayata geçirilen tek-çift plaka uygulaması esnafımızın fedakarlığıyla yürütüldü. İzmir'deki taksi duraklarında tek-çift plaka dağılımının eşit olmaması nedeniyle sıkıntılar yaşandı. Salgında iyileşme belirtilerinin ortaya çıkması üzerine İzmir, İstanbul ve Ankara'daki meslek örgütü temsilcileri olarak Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu nezdinde hükümetimize başvurduk, uygulamanın sona erdirilmesini talep ettik. Sesimiz duyuldu, bu nedenle teşekkür ediyoruz. Hayat normale döndükçe esnafımız için de zor günler geride kalacak. Bu süreci sağlıklı ve sağlam olarak atlatıp ülkemizin eski günlerine en kısa zamanda dönmesini temenni ediyoruz."

