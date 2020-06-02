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İzmit Belediyesi 9 farklı alanda personel alacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi geçici süreli istihdam edilmek üzere 9 farklı alanda personel alımı yapacak.İzmit Belediyesi, farklı birimlerde görev almak üzere geçici süreli yeni çalışma arkadaşları arıyor.

İzmit Belediyesi geçici süreli istihdam edilmek üzere 9 farklı alanda personel alımı yapacak.
İzmit Belediyesi, farklı birimlerde görev almak üzere geçici süreli yeni çalışma arkadaşları arıyor. İşe alım süreçlerine sınav şartı getirerek liyakat anlayışı ile hareket eden İzmit Belediyesi’nin yeni iş ilanları, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Başvuru formlarındaki adayların iş tanımı için aranan özellikler kısmında ‘İzmit’i çok seven’ ibaresinin yer alması dikkat çekti.
İzmit Belediyesinin 5 ay 29 gün süreli olarak istihdam için yayınladığı başvurular arasında ‘ahşap kalıpçı’, beko loder operatörü, boya ustası, ekskavatör operatörü, özel güvenlik görevlisi, kaynak ustası, paletli loder operatörü, marangoz, soğuk demirci ustası yer aldı. İzmit sınırları içerisinde ikamet etmeyen ve ilçe sınırları dışından gelen başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi.

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