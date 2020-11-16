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İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi ile yaşlılara umut olacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.11.2020 10:35 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi yaşlıların sosyal, yaşlıların ruhsal ve bedensel açıdan desteklenmesi amacıyla Alzheimer Yaşam Evi’ni hayata geçiriyor.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yaşlılık alanındaki refah seviyesini arttırmak için Alzheimer Yaşam Evi’ni hayata geçiriyor.

İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi ile yaşlılara umut olacak

İzmit Belediyesi yaşlıların sosyal, yaşlıların ruhsal ve bedensel açıdan desteklenmesi amacıyla Alzheimer Yaşam Evi’ni hayata geçiriyor.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yaşlılık alanındaki refah seviyesini arttırmak için Alzheimer Yaşam Evi’ni hayata geçiriyor. Alzheimer Yaşam Evi ile birlikte İzmit’teki bütün alzheimer hastalarının yaşam standardının arttırılması hedefleniyor. Alzheimer Yaşam Evi, yapımı tamamlandığında bir sosyal hizmet uzmanı, bir hemşire ve bir yaşlı bakım teknikeri ile alzheimer hastalığının etkilerini azaltmak için yaşlılara hizmet verecek. Yapımı tamamlandığında gün içerisinde 16 kişinin faydalanabileceği Alzheimer Yaşam Evi’nde zihinsel egzersiz odası, spor alanı, müzik-resim gibi sanatsal aktivite alanı yer alacak.
Ayrıca yaşam evinin dışında meyve ve sebze ekilebilecek bir hobi bahçesi de bulunacak. İzmit Belediyesi, kentteki yaşlılara daha iyi hizmet vermek için Alzheimer Yaşam Evi faaliyete geçtikten sonra da üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini devam ettirecek. Alzheimer Yaşam Evi’nde, İzmit ilçe sınırlarında ikamet eden ve alzheimer hastalığına sahip vatandaşların hayatla kurdukları ilişkinin güçlenmesine, yaşam kalitelerinin artmasına ve hastalığın evre atlamasındaki risklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olunacak.

İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi ile yaşlılara umut olacak

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