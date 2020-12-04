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İzmit Belediyesi engelli bireyler için farkındalık etkinliği düzenledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.12.2020 10:05 | Son Güncelleme

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Belsa Plaza’nın önünde stant kuran İzmit Belediyesi çeşitli etkinliklere imza attı.İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Belsa Plaza önünde farkındalık etkinliğine imza attı.

İzmit Belediyesi engelli bireyler için farkındalık etkinliği düzenledi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Belsa Plaza’nın önünde stant kuran İzmit Belediyesi çeşitli etkinliklere imza attı.
İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Belsa Plaza önünde farkındalık etkinliğine imza attı. Programda engelli dernekleri adına açılan stantlarda engelli vatandaşlara destek sağlamak için ürünler satıldı. Özel gereksinimli bireyleri daha iyi anlamak ve yaşadıklarını hissettirmek adına bastonla yürümeye ve tekerlekli sandalye ile ilerlemeye çalışan vatandaşlar, “Gerçekten biz gördüğümüz ve yürüyebildiğimiz için engellilerin halinden anlayamıyoruz. Bunu burada net bir şekilde hissettik. Bununla ilgili farkındalık oluşturmak için ne gerekiyorsa yapılmalı. İzmit Belediyesine böyle bir farkındalık etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Etkinliğin sonunda “Engelli Hakları” yazılı notların yazdığı uçan balonlar gökyüzüne salınarak engelli bireyler için farkındalık çağrısı yapıldı. Bu önemli farkındalık etkinliğine Marmara Depremzede ve Bedensel Engelliler Derneği, Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şubesi katılım sağladı.

İzmit Belediyesi engelli bireyler için farkındalık etkinliği düzenledi

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