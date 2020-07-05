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İzmit Belediyesi esnaf ve müteahhitlere olan borcunu sıfırladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.07.2020 10:11 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, esnaf ve müteahhitlere olan toplam 51 milyon 133 bin TL’lik borcun tamamını ödediğini açıkladı.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, attığı örnek tasarruf adımlarıyla bu kez alacaklı esnaf ve müteahhitlerin ödemelerinin yapılmasını sağladı.

İzmit Belediyesi esnaf ve müteahhitlere olan borcunu sıfırladı

İzmit Belediyesi, esnaf ve müteahhitlere olan toplam 51 milyon 133 bin TL’lik borcun tamamını ödediğini açıkladı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, attığı örnek tasarruf adımlarıyla bu kez alacaklı esnaf ve müteahhitlerin ödemelerinin yapılmasını sağladı. Başkan Hürriyet’in tasarruf planıyla İzmit Belediyesi, esnaf ve müteahhitlere olan borcunun tamamını bitirdiğini açıkladı.
Başkan Hürriyet’in tasarruf adımları ile toplam 51 milyon 133 bin TL’lik borcun 45 milyon TL kısmını 2019 yılında ödeyen İzmit Belediyesi, kalan kısmı 2020 yılının ilk 6 ayında ödeyerek tüm borcu sildiğini duyurdu.

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