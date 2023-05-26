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İzmit Belediyesi Gelir Birimi hafta sonu da hizmet verecek

26.05.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi, 31 Mayıs Çarşamba günü ilk taksitleri sona erecek olan 2023 yılına ait Emlak Vergisi ve İşyeri Çevre Temizlik Vergilerinin ödenmesi için hafta sonu mesaisi yapacak.

İzmit Belediyesi Gelir Birimi hafta sonu da hizmet verecek

2023 yılına ait Emlak Vergisi ve İşyeri Çevre Temizlik Vergilerinin birinci taksitleri 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Vatandaşlar vergilerinin 1. taksitlerini İzmit Belediyesi Ana Hizmet Binası 3. katta bulunan İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine, İzmit Kaymakamlığında, Kuruçeşme Hizmet Binasında ve 28 Haziran Mahallesi Üç Yol mevkiinde bulunan Mevlana Kültür Merkezindeki veznelere yatırabilecekler. Gelir Birimi hafta sonunda saat 08.30 - 17.30’da hizmet verecek.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Mükelleflerimiz vergi ödemelerini son güne bırakmamalı. Yığılma ve yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız hafta sonu veznelerimizden ödeme yapabilecekler. Mükelleflerimize ödeme kolaylığı sağlamak konusunda alternatif seçeneklerimiz mevcut olup, Banka ve PTT kanalıyla tahsilat yapabilmekteyiz" denildi.

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