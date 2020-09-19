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İzmit Belediyesi, kentin geleceği için protokol imzaladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

Atıkların yeniden değerlendirilmesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İzmit Belediyesi, ömrünü tamamlamış lastiklerin çevre kirliliğine yol açmaması ve düzenli bir şekilde toplanması amacıyla protokol imzaladı.İzmit’in geleceğini koruma adına “Sıfır Atık” projesi kapsamında önemli çalışmalar yapan İzmit Belediyesi, geri dönüşüm protokollerine imza atmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi, kentin geleceği için protokol imzaladı

Atıkların yeniden değerlendirilmesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İzmit Belediyesi, ömrünü tamamlamış lastiklerin çevre kirliliğine yol açmaması ve düzenli bir şekilde toplanması amacıyla protokol imzaladı.
İzmit’in geleceğini koruma adına “Sıfır Atık” projesi kapsamında önemli çalışmalar yapan İzmit Belediyesi, geri dönüşüm protokollerine imza atmaya devam ediyor. Daha önce tekstil, atık yağ, ambalaj, elektronik ve cam atıkların geri dönüştürülmesi için farklı firmalarla protokol imzalayan İzmit Belediyesi, ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanarak yeniden değerlendirilmesi konusunda iki firma ile anlaşmaya imza attı. Protokole, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz ve Tanrıkulu Kauçuk ve Döküm Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Tanrıkulu katıldı.
İmzalanan protokol sonrası açıklama yapan Ünal Özmural, “Çevreci belediye yaklaşımıyla birlikte daha önce tekstil, atık yağ, ambalaj, elektronik ve cam atıkların geri dönüştürülmesi için yaptığımız protokollerin üzerine bugün de kullanılmış otomobil ve kamyon lastiklerinin geri kazanımıyla ilgili Tanrıkulu firmasıyla protokol imzalıyoruz. Buradaki amacımız çevreye atılan, kullanılmayan lastiklerin geri dönüştürülmesini sağlamak. Gerek vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek, gerekse lastik bakım işi yapan bayilerin elindeki kullanılmayan lastikleri alıp geri kazandırılması noktasında gayret göstereceğiz. Elde edeceğimiz geri kazanımları, suni çim sahalarda, çocuk parklarının zeminlerinde, koşu ve yürüyüş parkurlarında, tartan pistlerde, rekreasyon alanlarında ve piroliz ile enerji elde edilmesinde kullanacağız. Protokol, İzmit halkına hayırlı olsun” dedi.
İzmit Belediyesi ekipleri, doğaya gelişigüzel atılan ömrünü tamamlamış lastiklerin yangın riski oluşturduğunu ve yağmurlarla birlikte haşere ile sivrisinek üremesine neden olduğunu belirterek vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Ekipler ayrıca, “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca konu ile ilgili iş yerlerinin denetlenip ömrünü tamamlamış lastiklerin hangi şartlarda depolanıp ne şekilde bertaraf edildiğini ve kontrol edileceği aktardı.

İzmit Belediyesi, kentin geleceği için protokol imzaladı

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