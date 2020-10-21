İzmit Belediyesi temizlik işçisi alımı yapacak

Liyakat usulüne göre personel alımlarına devam eden İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden BEKAŞ bünyesinde 5 ay 29 gün istihdam edilmek üzere 10 kadın süpürge elemanı ve 20 erkek temizlik işçisi alımı yapacak.

İzmit Belediyesi, belediye iştiraki olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli çalıştırılmak üzere, kadınlar için 18, erkekler için 22 yaşından büyük ve en az ilkokul mezunu 30 temizlik İşçisi alımı gerçekleştirecek. Kadın adaylar temizlik-süpürge elemanı, erkek adaylar ise mevkici, toplayıcı, yıkamacı, konteynır tamir boyacısı gibi çeşitli görevlendirmelere tabii tutulacak. Kadınların iş hayatına katılımı ve istihdamına önem veren İzmit Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda kadın şoför alımı dahil pek çok branşta alım gerçekleştirmişti. Bünyesine yeni yüzleri katmaya devam eden İzmit Belediyesi, şimdi de 10 kadın temizlik işçisi alarak kadınların iş ve sosyal hayatına katkıda bulunmaya devam edecek.

Başvuruda bulunmak isteyenlerin İzmit Belediyesi internet sitesi üzerinden kariyer bölümüne girerek işlem yapabilecek. Son başvuru tarihinin 26 Ekim 2020 olarak açıklandığı işçi alımlarında gerekli olan şartların internet sitesinden öğrenilebileceği bildirildi.

