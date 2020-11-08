YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi veterinerleri İBB ile ortak çalışıyor

İzmit Belediyesi veterinerleri İBB ile ortak çalışıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.11.2020 18:01 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile sokak hayvanlarının tedavisi noktasında işbirliği içerisinde çalışıyor.İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün tecrübeli ekibi, sokak hayvanlarının tedavisi, beslenmesi ve bakımlarının yanı sıra sağlıkları noktasında yaygın olarak kullanılmayan teknikleri araştırmaya ve İzmit’e kazandırmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi veterinerleri İBB ile ortak çalışıyor

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile sokak hayvanlarının tedavisi noktasında işbirliği içerisinde çalışıyor.
İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün tecrübeli ekibi, sokak hayvanlarının tedavisi, beslenmesi ve bakımlarının yanı sıra sağlıkları noktasında yaygın olarak kullanılmayan teknikleri araştırmaya ve İzmit’e kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekip programlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekibi ile Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde köpeklerin tedavisini gerçekleştiriyor.
Kocaeli’de sınırlı sayıda veteriner hekimin gerçekleştirdiği osteosentez uygulaması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) veterinerlerinin önderliği ile ortak bir çalışma gerçekleştiren İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İzmit’te kırık kemik vakalarının tedavisinde büyük rol oynayacak. İzmit Belediyesi tarafından kurulması planlanan barınakta, hayvanların en iyi yöntemle tedavi edilmesi noktasında çalışmalarını gerçekleştirmeyi amaçlayan veterinerler, pin uygulama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen osteosentez operasyonunu İzmit’e kazandıracak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçışTarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçış
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
Elyaf yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
Elyaf yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:49
İkindi
15:31
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Erem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Darica
Su Eczanesi
Gebze
Neşe Eczanesi
Gebze
Menderes Eczanesi
Cayirova
Ertuğrul Eczanesi
Izmit
Miray Eczanesi
Kartepe
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kepçeden Fırlayarak Hayatını Kaybetti
Kepçeden Fırlayarak Hayatını Kaybetti
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.