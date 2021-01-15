YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesinden ikinci pandemi destek paketi

İzmit Belediyesinden ikinci pandemi destek paketi

15.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Belediyesi, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan esnaf ve vatandaşlar için destek paketini devreye soktu.Geçen yıl da nisan, mayıs, haziran aylarında esnaftan işgal harcı ve kira almayan İzmit Belediyesi bu sene de aralık, ocak ve şubat aylarında esnaftan işgal harcı almayacak.

İzmit Belediyesi, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan esnaf ve vatandaşlar için destek paketini devreye soktu.
Geçen yıl da nisan, mayıs, haziran aylarında esnaftan işgal harcı ve kira almayan İzmit Belediyesi bu sene de aralık, ocak ve şubat aylarında esnaftan işgal harcı almayacak. Kirada bulunan ve pandemi sürecinde dükkanını açamayan kiracılardan da işletme açılana kadar kira alınmayacak. Kira bedellerini peşin ödeyen iş yerleri için kira sözleşmeleri 3 ay uzatılacak. Ayrıca İzmit’te bulunan ve pandemi sürecinde kapalı olan, maddi anlamda sıkıntıya düşen kahvehanelere maddi destekte bulunulacak. Yine sıkıntıda olan İzmitli kitapçılardan ciddi miktarda kitaplar alınarak, kitap ihtiyacı olan kütüphanelere dağıtılacak. Ayrıca İzmit Belediyesi İzmit’te ikamet eden, sosyal maddi desteğe ihtiyaç duyan ve pandemi sebebiyle işsiz kalan vatandaşlara maddi destekte bulunulacak. Bu şekilde hem iş yapamayan, hem dükkanı kapalı olan, hem de desteğe ihtiyaç duyan ailelere yardım eli uzatılmış olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:15
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Derman Eczanesi
Golcuk
Gamze Eczanesi
Golcuk
Dilek Eczanesi
Degirmendere
Deva Eczanesi
Izmit
Oğuz Eczanesi
Izmit
Atun Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Kocaelispor’dan Erhan Altın açıklaması

Kocaelispor’dan Erhan Altın açıklaması

İzmitli sporcular pazar sabahı Madrid’e uçuyor

İzmitli sporcular pazar sabahı Madrid’e uçuyor

Körfez’de ağır hasarlı bina yıkıldı

Körfez’de ağır hasarlı bina yıkıldı

Çayırova’da ‘Sevince’ afişleri merak uyandırdı

Çayırova’da ‘Sevince’ afişleri merak uyandırdı

Avrupa Şampiyonası için çalışıyor

Avrupa Şampiyonası için çalışıyor

Bilgiye ulaşmanın eğlenceli yolu Bilgievi’nden geçiyor

Bilgiye ulaşmanın eğlenceli yolu Bilgievi’nden geçiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.