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İzmit Belediyesinden personele iş sağlığı ve güvenliği için kapsamlı eğitim

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.03.2020 12:45 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü biriminde görev yapmakta olan personele “Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği” eğitimi verildi.İzmit Belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü biriminde görev yapmakta olan personele “Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği” eğitimi verildi.

İzmit Belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü biriminde görev yapmakta olan personele “Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği” eğitimi verildi.
İzmit Belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü biriminde görev yapmakta olan personele “Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği” eğitimi verildi. Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesi eğitim salonunda A sınıfı iş güvenliği uzmanı Mustafa Boyar tarafından verilen eğitimler sonucunda 150 personel eğitim gördü. Eğitimler sonucunda personeller “Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği” sertifikasını almaya hak kazandı.
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in önem verdiği ve yakından takip ettiği eğitimlerde iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, iş kazası ve meslek hastalığı, kanuni haklar ve sorumluluklar, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, sağlık ve güvenlik işaretleri, yangın ve benzer olaylara müdahale ile araç kullanırken uyulması gereken kurallar başlıklar halinde anlatıldı. Oldukça verimli geçen eğitim, soru-cevap bölümüyle son buldu.

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