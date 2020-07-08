İzmit Belediyesi’nden sağanak yağış mesaisi

İzmit Belediyesi ekipleri ilçede etkili olan sağanak yağış neden ile yaşanan su baskınlarına müdahale etti.

İzmit’te sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış üzerine hemen harekete geçen İzmit Belediyesi, sıkıntı yaşanan tüm bölgelere ulaşarak anında müdahalede bulundu. Özellikle Bekirdere, Tavşantepe, Alikahya, Gündoğdu, Yenişehir, Tüysüzler mahalleleriyle birlikte İzmit merkezindeki sıkıntılı bölgelere yağışın ilk anıyla birlikte müdahale edilirken, ekipler diğer mahallelere de ulaşarak çalışmalara başladı. Yağışla birlikte iş makinesi ve teçhizatlarıyla ihtiyaç duyulan bölgelere hemen intikal eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de anında değerlendiren ekipler, sağanak nedeniyle özellikle kanallarda ve yollarda oluşan birikintilere müdahale etti. Gereken yerlere iş makineleriyle müdahale eden ekipler, vatandaşın olumsuzluk yaşamasını önledi.

Aniden bastıran yağış sonrası evinde su baskını tehlikesi geçiren Alikahya Fatih Mahallesi Göl Sokak sakinlerinden Bahattin Uyanık adlı vatandaşın evine ulaşan ekipler, sel nedeniyle oluşan çamur ve birikintiye müdahale etti. Vatandaş ekiplere teşekkür etti. İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmaların devam ettiği ve İzmit Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla seferber olduğu açıklandı.

