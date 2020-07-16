İzmit Belediyesinden Topçular’da yol mesaisi

İzmit Belediyesi, Topçular Numan Sokak’ta yol genişletme çalışması ve ardından asfalt çalışması gerçekleştirerek yolu daha güvenli hale getirdi.

Üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Numan Sokak’ta yol genişletilme çalışmaları yaptı. Ardından genişletilen sokağı asfaltlayan ekipler, yolu vatandaşların güvenle kullanımı için hazır hale getiriyor. Halkın taleplerine göre çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Topçular Numan Sokak’ta asfalt döküm işlemini tamamladı. 300 metre uzunluğundaki yola 350 ton asfalt döken ekipler, yolu daha kullanışlı hale getirdi.

Mahalle sakinleri yolun yeni görünümü için Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.



