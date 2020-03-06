SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. ÖZET | İzmit Belediyespor 84 - 71 Beşiktaş

ÖZET | İzmit Belediyespor 84 - 71 Beşiktaş

BASKETBOL HABERLERİ  | 06.03.2020 09:30 | Son Güncelleme

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali’nde İzmit Belediyespor, Beşiktaş'ı 84-71 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

ÖZET | İzmit Belediyespor 84 - 71 Beşiktaş

İZMİT BELEDİYESPOR 84 - 71 BEŞİKTAŞ

Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Erhan Gürsel xx, Anıl Veziroğlu xx

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu xx 5, Melissa Paylar xx 2, Ezgi Manlacı xx, Williams xxxx 26, Eme Sığırcı xx, Gizem Yavuz xx 6, Sasa Cado xx 4, Gamze Takmaz xx 11, Kristine Anigwe xxxx 30, Melek Yusufoğlu xx
Başantrenör: Fırat Okul

Beşiktaş: Melek Uzunoğlu xx 5, Melisa Korkmaz xx 5, Bahar Çağlar xx 16, Yağmur Yıldız xx 4, Elif Bayram xx 8, Nisa Yalçın xx 8, Snytsina xxx 29, Mddleton xx, Dilara Göçmen xx, Elif Emirtekin xx 5
Başantrenör: Cihat Barış Akgün

  1. Periyot: 18-12 (İzmit Belediyespor lehine)
    Devre: 33-33
  2. Periyot: 61-53 (İzmit Beledispor lehine)

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Parmağına sıkışan yüzük kabusu olduParmağına sıkışan yüzük kabusu oldu
Maç tekrar edilecekMaç tekrar edilecek
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İzmit Belediyespor Beşiktaş Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Mert Hakan'dan flaş Galatasaray açıklaması

Mert Hakan'dan flaş Galatasaray açıklaması

Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok

Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok

Flaş! Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması

Flaş! Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Shane Larkin'den kötü haber

Shane Larkin'den kötü haber

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Beşiktaş'ta şoke eden kriz

Beşiktaş'ta şoke eden kriz

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | İzmit Belediyespor 84 - 71 Beşiktaş

Beşiktaş yarı finalde elendi

ÖZET | Fenerbahçe Öznur Kablo 73 - 65 Çankaya Üniversitesi

F.Bahçe adını finale yazdırdı

İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşeti

Basketbol maçında antrenör dehşeti

Afyon Belediye - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek

Maç tekrar edilecek

Basketbol: THY Avrupa Ligi Maccabi FOX 77-75 Anadolu Efes (Maç Sonucu)

Basketbol: THY Avrupa Ligi Maccabi FOX 77-75 Anadolu Efes (Maç Sonucu)

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası'nın ilk 2 yarı finalisti belli oldu

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası'nın ilk 2 yarı finalisti belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.