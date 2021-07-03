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İzmit Belediyespor, milli basketbolcuyu kadrosuna kattı

03.07.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, İzmitli milli basketbolcu Melisa Korkmaz’ı kadrosuna kattı.

İzmit Belediyespor, milli basketbolcuyu kadrosuna kattı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen İzmit Belediyespor, İzmitli basketbolcu Melisa Korkmaz’ı renklerine bağladı.

Basketbola Kocaeli’de başlayan 24 yaşındaki Melisa Korkmaz, Fenerbahçe’de 5, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde 2 ve Beşiktaş’ta 2 sezon forma giydi. Yıllar sonra İzmit Belediyespor forması ile yuvaya dönen genç guard, yeni sezonda İzmit Belediyespor’un başarısı için ter dökecek.

Alt yaş kategorilerinde milli takım forması da giyen Melisa Korkmaz, geçtiğimiz sezon 22 kez Beşiktaş formasıyla parkeye çıktı. Korkmaz, 22 maçta 6.6 sayı, 1.8 ribaund ve 3 asist ortalamasıyla oynadı.

İzmitli Melisa Korkmaz, İzmit Belediyespor’un bu transfer sezonundaki Nirra Fields, Gabriela Marginean, İdil Türk, Megan Nicole Huff ve Viktoria Mircheva’nın ardından renklerine bağladığı altıncı oyuncu oldu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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