SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

İzmit Körfezi’ni yüzerek geçtiler

Kocaeli’de Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’nda 471 yüzücü İzmit Körfezi’ni geçerek Derince’ye ulaştı. Başkan Tahir Büyükakın, organizasyonun Uluslararası Yüzme Federasyonu takvimine alınması için girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

İzmit Körfezi’ni yüzerek geçtiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen etkinliğe 14 ilden 91 kulüp ve bağımsız sporcular katıldı. Gölcük Değirmendere sahilinden start alan yüzücüler, Derince sahiline kadar uzanan 2 bin 622 metrelik parkuru yüzerek geçti.

İzmit Körfezi’ni yüzerek geçtiler 1

Yarışmanın startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, organizasyonu uluslararası boyuta taşımak için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Uluslararası Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile temasa geçeceklerini belirten Büyükakın, "Bu yarışların burada uluslararası düzenlenebilmesi için takvime girmesi lazım. İnşallah Derince ile Gölcük arasında, Körfez’in iki yakasını buluşturacak uluslararası bir açık su yüzme şampiyonası düzenleriz" diye konuştu.

"SU SPORLARININ HER TÜRÜ YAPILACAK"

İzmit Körfezi’ni yüzerek geçtiler 2

Körfez’de yürütülen dip çamuru temizliğine ve kentin denizle olan ilişkisine değinen Büyükakın, "Bu sahilin evlatları bilir; çocukluğumuzda şehir denizle barışıktı. Ancak sanayi tesisleriyle birlikte denize ulaşım sınırlanmıştı. Bugün etkinlik alanlarında insanlar hem sahille buluştu hem de deniz girilebilir hale geldi. Şehrin sanayisini çevresiyle yeniden buluşturacağız. Su sporlarının her türü bu denizde yeniden yapılmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer etkinliğin düzenlenebilmesinde temiz bir denizin önemine işaret ederken, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe de deniz sporlarını yaygınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.
Farklı yaş gruplarında gerçekleştirilen yarışların ardından kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!
Hull City'de Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha!Hull City'de Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha!
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli yüzme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

25 bin TL zamma kapı aralandı

25 bin TL zamma kapı aralandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.