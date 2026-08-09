İzmit Körfezi’ni yüzerek geçtiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen etkinliğe 14 ilden 91 kulüp ve bağımsız sporcular katıldı. Gölcük Değirmendere sahilinden start alan yüzücüler, Derince sahiline kadar uzanan 2 bin 622 metrelik parkuru yüzerek geçti.

Yarışmanın startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, organizasyonu uluslararası boyuta taşımak için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Uluslararası Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile temasa geçeceklerini belirten Büyükakın, "Bu yarışların burada uluslararası düzenlenebilmesi için takvime girmesi lazım. İnşallah Derince ile Gölcük arasında, Körfez’in iki yakasını buluşturacak uluslararası bir açık su yüzme şampiyonası düzenleriz" diye konuştu.

"SU SPORLARININ HER TÜRÜ YAPILACAK"

Körfez’de yürütülen dip çamuru temizliğine ve kentin denizle olan ilişkisine değinen Büyükakın, "Bu sahilin evlatları bilir; çocukluğumuzda şehir denizle barışıktı. Ancak sanayi tesisleriyle birlikte denize ulaşım sınırlanmıştı. Bugün etkinlik alanlarında insanlar hem sahille buluştu hem de deniz girilebilir hale geldi. Şehrin sanayisini çevresiyle yeniden buluşturacağız. Su sporlarının her türü bu denizde yeniden yapılmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer etkinliğin düzenlenebilmesinde temiz bir denizin önemine işaret ederken, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe de deniz sporlarını yaygınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Farklı yaş gruplarında gerçekleştirilen yarışların ardından kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır