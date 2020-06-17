YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Körfezi'nde atıklar deniz süpürgeleriyle temizlendi

İzmit Körfezi'nde atıklar deniz süpürgeleriyle temizlendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

İzmit Körfezi'nde atıklar deniz süpürgeleriyle temizlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanağın ardından İzmit Körfezi'nde oluşan yüzeysel atıkları deniz süpürgeleriyle temizledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı deniz süpürgeleri, İzmit Körfezi'nin her köşesinde yüzer halde bulunan veya birikinti yapan katı ve sıvı atıkların temizlenmesine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, İzmit Körfezi'nde sağanak sonrası oluşan yüzeysel atıkları deniz süpürgeleriyle topladı.

Hafta boyunca 4 deniz süpürgesi ve 2 amfibik sulak alan taşıtıyla denetime çıkan ekiplerce, körfezde deniz yüzeyinden atık toplanıyor.

Deniz süpürgeleriyle 2007'den bu yana temizlenen İzmit Körfezi'nden toplanan atıklar, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilerek bertaraf ediliyor.

Kirliliğin önlenmesi amacıyla deniz süpürgelerinin yanı sıra derelere yerleştirilen sabit bariyer sistemi ve körfezin çevresine kurulan atık su arıtma tesisleriyle atık ve kirli suların İzmit Körfezi'ne ulaşması engelleniyor.

Denetim ekipleriyle sürekli hava, kara ile denizden kontrol ve izleme yapılıyor, kirliliğe sebep olduğu tespit edilen gemi ve deniz araçlarına cezai işlem uygulanıyor.

Yapılan temizlik çalışmalarıyla körfezdeki deniz popülasyonu artış gösterirken, Altınkemer Halk Plajı da mavi bayrak aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Varol onuruna veda programı

Vali Varol onuruna veda programı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:22
Sabah
05:22
Öğle
13:06
İkindi
17:06
Akşam
20:41
Yatsı
22:31

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Erem Eczanesi
Izmit
Elif Eczanesi
Derince
Sevil Eczanesi
Izmit
Hayal Eczanesi
Basiskele
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Golcuk
Park Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.