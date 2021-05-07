İzmit Körfezi'nde görülen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'nde yer yer su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluşmasına rağmen görülen yunuslar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Körfezde görülen yunuslar, müsilajla mücadele için çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına ait deniz süpürgesine bir süre eşlik etti.

Ekibin bulunduğu tekneye refakat eden bir grup yunusun sudaki dansı, deniz taşıtındaki personelin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yunuslar, kıvrak hareketleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deniz salyasıyla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



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