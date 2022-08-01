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  4. İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin lira ceza kesildi

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin lira ceza kesildi

01.08.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin lira ceza kesildi

KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin 508 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Dilovası mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

Bir limanda demirli Marshall Adaları bandıralı "Roadrunner" adlı kuru yük gemisinden denize petrol türevi madde sızdığı tespit edildi.

Gemi etrafında önlemler alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

Denizi kirlettiği gerekçesiyle gemiye, 8 milyon 415 bin 508 lira para cezası kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Kocaeli izmit körfezi

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