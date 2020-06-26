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İzmit pazar alanlarına Cuma namazı için ses sistemi desteği

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Yeşilova, Alikahya ve Kuruçeşme kapalı pazar alanlarında kılınan Cuma namazlarına ses sistemi desteği verdi.İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yeni normalleşme sürecinde 1 metre kuralına bağlı olarak kılınan Cuma namazlarında, vatandaşların ibadetlerini daha rahat yerine getirebilmeleri için pazar alanlarına ses sistemi desteği verdi.

İzmit pazar alanlarına Cuma namazı için ses sistemi desteği

İzmit Belediyesi, Yeşilova, Alikahya ve Kuruçeşme kapalı pazar alanlarında kılınan Cuma namazlarına ses sistemi desteği verdi.
İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yeni normalleşme sürecinde 1 metre kuralına bağlı olarak kılınan Cuma namazlarında, vatandaşların ibadetlerini daha rahat yerine getirebilmeleri için pazar alanlarına ses sistemi desteği verdi. Cemaatin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak namazlarını kılabilmeleri adına; Yeşilova, Alikahya ve Kuruçeşme kapalı pazar alanlarını kullanıma açan İzmit Belediyesi ekipleri, ibadetlerin daha rahat yapılabilmesi için pazar alanlarına ses sistemi kurdu.
Her Cuma namazı öncesi camileri ve pazar alanlarını dezenfekte eden İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların ibadetlerini 1 metre kuralına uygun şekilde gerçekleştirilmeleri için seccade serme noktaları belirledi. Halkın sağlığını korumaya devam eden İzmit Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha rahat yerine getirebilmeleri adına her türlü kolaylığın sağlanacağını belirtti.

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