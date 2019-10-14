Mynet Trend

İzmit'te kırmızı ışıkta 8 araçlı zincirleme kaza

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 14.10.2019 13:39 | Son Güncelleme

İzmit’te kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, arkadan gelen otomobil çarptı. 8 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Gölcük yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 3695 plakalı otomobil, İzmit Küçük Sanayi Sitesi’ne dönmek için kırmızı ışıkta bekleyen 41 HP 558 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hareket eden otomobilin önündeki araca çarpmasıyla 6 araç art arda çarpıştı. Arkadan gelen 41 FC 346 plakalı otomobil de kazaya neden olan otomobile çarptı.

Ümraniye'deki far hırsızları kameradaÜmraniye'deki far hırsızları kamerada

Haber verilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıkları 6 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırırken, polis yolda önlem alarak başka kazaların olmasını önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmit trafik kazası

En Çok Okunan Trend Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü

20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yıla yepyeni bir stil ile girmeye hazır mısınız?

Yeni yıla yepyeni bir stil ile girmeye hazır mısınız?

Eskort sitesinden bulduğu kadınlara dehşeti yaşattı

Eskort sitesinden bulduğu kadınlara dehşeti yaşattı

Ümraniye'deki far hırsızları kamerada

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

Evin duvarına çarptı, 'özür dilerim' deyip kaçtı

Evin duvarına girdi, ev sahibine söylediği söz şaşkına çevirdi

10 kişilik aile ormandan topladıkları mantarlardan zehirlendi!

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

Kaymakam kazı yapan definecileri suçüstü yakaladı

Kaymakam suçüstü yakaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.