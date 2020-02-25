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İzmit’te çocuklar, ‘Naif Bey ve yaveri’yle güldü

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından “İzmit’in İzleri” programları kapsamında gösterilen ‘Naif Bey ve Yaveri Gökhan Yılmazer’ adlı kukla oyunu, çocuklardan büyük ilgi gördü.İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen “İzmit’in İzleri ”programları kapsamında Saatçi Ali Efendi Konağında hafta sonu etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

İzmit’te çocuklar, ‘Naif Bey ve yaveri’yle güldü

İzmit Belediyesi tarafından “İzmit’in İzleri” programları kapsamında gösterilen ‘Naif Bey ve Yaveri Gökhan Yılmazer’ adlı kukla oyunu, çocuklardan büyük ilgi gördü.
İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen “İzmit’in İzleri ”programları kapsamında Saatçi Ali Efendi Konağında hafta sonu etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Hem eğlenceli hem de eğitici etkinliklerle çocukların yanında yetişkinlerin de keyifli vakit geçirdiği programlar kapsamında, bir çorabın hikayesinin anlatıldığı ‘Naif Bey ve Yaveri Gökhan Yılmazer’ adlı kukla oyunu İzmitliler ile yeniden buluştu.
Naif Bey’in hikâyesini izleyip keyifli bir akşam yaşama imkanı bulan izleyiciler, İzmit’te kültür sanat etkinliklerinin artmasından dolayı mutluluklarını ifade ederek buna vesile olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.

İzmit’te çocuklar, ‘Naif Bey ve yaveri’yle güldü

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