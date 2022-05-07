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İzmit'te Hıdırellez etkinlikleri gerçekleştirildi

07.05.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te Hıdırellez etkinlikleri gerçekleştirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Kent Konseyi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği iş birliğinde Hıdırellez etkinlikleri yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit'in Balören Mahallesi'ndeki etkinliklerde, çocuklar oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Birbirinden farklı geleneksel oyunlar, halaylar ve gösterilerin yer aldığı programda, semah ekibi de gösteri sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, etkinlikte yaptığı konuşmada, alandaki çeşitlilik ve renkliliğin aslında Türkiye'nin ve Kocaeli'nin güzelliği olduğunu belirtti.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Büyükakın, "Halay da bizim horon da bizim semah da bizim. Bunlar ülkemize zenginlik katıyor. Hızır ile İlyas'ın buluştuğu bir günde bizim de burada buluşmamız, yapmamız gereken bir davranıştı. Böyle günlerde bir araya gelmeyi ve bir olmayı başarmalıyız. Başardığımızı görmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinliğe katılanlara mancarlı pide, lokma, tatlı ve içecek ikram edildi.

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