YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit’te iftarda kimse aç kalmasın diye 13 bin bağış yapıldı

İzmit’te iftarda kimse aç kalmasın diye 13 bin bağış yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.05.2020 17:23 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi’nin başlattığı iftar bağışı kampanyasıyla Ramazan ayı boyunca 13 bin bağış yapıldı.Korona günlerinde ihtiyaç sahiplerinin taleplerine anında cevap veren İzmit Belediyesi, Ramazan ayında iftar sofralarına sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor.

İzmit’te iftarda kimse aç kalmasın diye 13 bin bağış yapıldı

İzmit Belediyesi’nin başlattığı iftar bağışı kampanyasıyla Ramazan ayı boyunca 13 bin bağış yapıldı.
Korona günlerinde ihtiyaç sahiplerinin taleplerine anında cevap veren İzmit Belediyesi, Ramazan ayında iftar sofralarına sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Ramazan ayı itibari ile başlattığı İftar bağışı kampanyasıyla, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasını aşsız bırakmadı. Kent dayanışmasının imece ruhuna dönüştüğü iftar bağışlarıyla İzmit Belediyesi ekipleri her gün iftar öncesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek götürüyor.
İzmitlilerin, ‘iftarizmitbel.com’ adlı internet adresi üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yaptığı bağışların sayısı 13 bine ulaştı. Tüm temizlik ve dezenfekte tedbirlerinin alınarak büyük bir titizlikle hazırlanan ve özenle paketlenen iftarlık yemekler, belediye ekipleri tarafından her gün iftar öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor. Yemekleri teslim alan ihtiyaç sahipleri, belediye ekiplerini İzmit halkına teşekkür ederek uğurluyor.

İzmit’te iftarda kimse aç kalmasın diye 13 bin bağış yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Çocukların bayram hediyesi hazır

Çocukların bayram hediyesi hazır

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:40
Sabah
05:30
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:24
Yatsı
22:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Haluk Eczanesi
Korfez
Anıl Eczanesi
Izmit
Kocaeli Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Saygılı Eczanesi
Izmit
Aslı Eczanesi
Izmit
Çağlar Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kapalı otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

Kapalı otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.