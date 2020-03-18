İzmit’te nikahlara davetli alınmayacak

Korona virüs nedeniyle nikâh işlemlerinde değişiklikler yapan İzmit Belediyesi, nikâhlara gelin ve damat dışında yalnızca iki şahidin katılmasına müsaade edilerek davetli alınmayacağını açıkladı.

İzmit Belediyesi, kentte yapılacak olan nikâh işlemleriyle ilgili bir duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda korona virüs nedeniyle önlem amacıyla ikinci bir genelge yayınlanıncaya kadar, nikâh işlemlerinin sadece Yunus Emre Kültür Merkezi Nikâh Salonunda gerçekleştirileceği bildirildi. Duyuruda ayrıca nikâh törenlerinin gelin, damat ve iki şahitle sınırlandırıldığı, diğer mekânlardaki tüm nikâh törenlerinin de iptal edildiği ifade edildi.

