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İzmit’te okullar yüz yüze eğitim öncesi temizleniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.10.2020 18:06 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanacağı ilkokul, ortaokul ve liseleri tazyikli ve ilaçlı suyla yıkayarak eğitime hazır hale getiriyor.Covid-19 nedeniyle uzun süredir eğitime ara veren ilkokullar ile 8.

İzmit Belediyesi pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanacağı ilkokul, ortaokul ve liseleri tazyikli ve ilaçlı suyla yıkayarak eğitime hazır hale getiriyor.
Covid-19 nedeniyle uzun süredir eğitime ara veren ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar, pazartesi günü korona virüs tedbirlerine uygun olarak yüz yüze eğitime başlayacak. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de İzmit’te yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda öğrencilerin sağlıkla ve güvenle eğitim alabilmeleri için tazyikli ve ilaçlı suyla birlikte yıkama çalışmalarını sürdürüyor. Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığı okula göndermeleri için İzmit’te eğitime başlayacak tüm okullarda, okul bahçeleri başta olmak üzere öğrencilerin kullanım alanları özenle dezenfekte ediliyor. İzmit Belediyesi ekipleri, yüz yüze eğitimlerin başlayacağı pazartesi gününe kadar tüm okullarda yıkama işlemlerine devam edecek.

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