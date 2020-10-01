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İzmit’te temizlik çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.10.2020 18:27 | Son Güncelleme

Her gün binlerce kişinin kullandığı yürüyüş yolu sabahın erken saatlerinde İzmit Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında kentin dört bir yanında cadde cadde, sokak sokak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit’te temizlik çalışmaları sürüyor

Her gün binlerce kişinin kullandığı yürüyüş yolu sabahın erken saatlerinde İzmit Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında kentin dört bir yanında cadde cadde, sokak sokak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir titizlikle devam eden çalışmalar kapsamında ekipler sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bu doğrultuda faaliyetlerini eksiksiz sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu sabahın erken saatlerinde Yürüyüş Yolu başta olmak üzere kent merkezinin çeşitli noktalarında detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin köpüklü, ilaçlı, tazyikli su ve fırçalarla yaptığı detaylı çalışmalarla, kent merkezi her zaman temiz ve sağlık bir şekilde vatandaşların kullanımına hazır halde tutuluyor.

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İkindi
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Yalın Eczanesi
Golcuk
Nazar Eczanesi
Golcuk
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Seymen Eczanesi
Golcuk
Menderes Eczanesi
Cayirova
Çınar Eczanesi
Izmit
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