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İzmit’te yüzlerce nokta korona virüse karşı ilaçlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.03.2020 16:44 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi ekipleri, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden beri kentteki yüzlerce noktayı ilaçlayarak dezenfekte etti.İzmit Belediyesi ekipleri korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden beri kentteki yüzlerce noktayı ilaçlayarak dezenfekte etti.
İzmit Belediyesi ekipleri korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren İzmit’te yüzlerce nokta ilaçlayarak dezenfekte edildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yakından takip ettiği çalışmalar büyük bir titizlikle aralıksız bir şekilde devam ediyor. İzmit Belediyesinin ilaçlama çalışmaları kapsamında kent içi ve kırsaldaki parklar, caddeler, sokaklar, ibadethaneler, hastaneler, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları, belediye hizmet binaları, muhtarlık hizmet binaları, hizmet araçları, kültür merkezleri, spor salonları, kapalı çarşılar, kapalı ve açık pazar alanları ve geri gönderme merkezleri gibi yüzlerce nokta ilaçlanarak korona virüse karşı dezenfekte edildi.
Çalışmalar kapsamında yurt dışından getirilerek İzmit’teki yurtlarda karantina altına alınan vatandaşlar için özel ekip ve ekipman oluşturulduğunu belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sadece karantina yurtları için kullanılan ekipmanlarla, yurt bölgelerinin çevresinin ve etraftaki çöp konteynerlerinin dezenfekte edildiğini söyledi.

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