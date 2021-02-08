İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki Karasu Deresi mevkisinde sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Lodosun da etkisiyle yayılan alevlere müdahale eden ekipler ile vatandaşlar, sazlıktaki 30 arı kovanını kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu sırada arıların saldırısına uğrayan 7 kişiden biri, hastanede tedavi altına alındı.

Ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yaklaşık 100 dönüm sazlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

