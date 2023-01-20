YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su çekilmesi 100 metreye ulaştı

İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su çekilmesi 100 metreye ulaştı

20.01.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesinde, Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde 100 metreye varan çekilme yaşandı.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Tarımsal sulamada da yararlanılan gölün özellikle kırsal Çakırca Mahallesi kıyılarında çekilmenin daha yoğun olduğu gözlendi. Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerinde suyun olmadığı bölümlerdeki sazlık alanlar ortaya çıktı.

İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi nedeniyle, 2014'te keşfedilen batık bazilika kalıntısının büyük bölümü görünür hale geldi.

Çekilme, ilçe merkezinde kıyıdan 20 metre açıkta, 1,5-2 metre derinlikte bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilika bölgesinde de etkili oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huzur Mahallesinde 2 yeni park hizmete girdiHuzur Mahallesinde 2 yeni park hizmete girdi
Tokat'ta komşusu tarafından silahla vurulan kişi öldüTokat'ta komşusu tarafından silahla vurulan kişi öldü
Kırıkkale'de zabıta memurunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandıKırıkkale'de zabıta memurunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
İznik Gölü Bursa Marmara

Bursa Namaz Vakitleri 20 Ocak Cuma

İmsak
06:47
Sabah
08:15
Öğle
13:20
İkindi
15:51
Akşam
18:14
Yatsı
19:37
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.