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İzolasyon ihlaline 7'şer maç ceza

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.11.2020 17:24 | Son Güncelleme

İskoçya Premiership ekibi Rangers'ta forma giyen Jordan Jones ve George Edmundson, izolasyon kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7'şer maç men cezası aldı.

İzolasyon ihlaline 7'şer maç ceza

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, katıldıkları bir partide sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 2 futbolcuya 7'şer maç ceza verildiği belirtildi.

Rangers, kasım ayı başında yaşanan olayın ardından Jones ve Edmundson'u kadro dışı bırakarak 14 gün karantinaya girmeleri yönünde karar almıştı. (NTV Spor)

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