İzolasyon ihlaline 7'şer maç ceza

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, katıldıkları bir partide sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 2 futbolcuya 7'şer maç ceza verildiği belirtildi.
Rangers, kasım ayı başında yaşanan olayın ardından Jones ve Edmundson'u kadro dışı bırakarak 14 gün karantinaya girmeleri yönünde karar almıştı. (NTV Spor)
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