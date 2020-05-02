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İzolasyon sürecinde basit ev egzersizleriyle vücut direnci artırılabilir

ANTALYA HABERLERİ  | 02.05.2020 11:03 | Son Güncelleme

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpiyat Hazırlık Merkezi Fizyoterapi Destek Birimi, yeni tip koronavirüs sonrası sporculara evlerinde uygulayabilecekleri egzersiz programları sundu - Programda, zorlayıcı olmayan süperman hareketi gibi uygulamaların yanı sıra solunum egzersizlerine de yer verildi - Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu: - "Yeni tip koronavirüs nedeniyle evde kalınan bu günlerde, 'Evde kal, hareketsiz kalma' sloganıyla hareket ediyoruz"

OKTAY ÖZDEN - Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpiyat Hazırlık Merkezi Fizyoterapi Destek Birimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sporcuların formda kalması için basit ev egzersiz programı hazırladı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kalan sporcular için egzersiz programı hazırlamaya karar verdi.

Merkezde görevli spor fizyoterapistleri Kemal Okan Arıkan ile Yusuf Aladağ, basit ev egzersizleri yaparak vücut direncini artırmanın mümkün olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine Merkezin Fizyoterapi Destek Birimi, Kovid-19 süreci kapsamında evlerinde olan sporculara alabilecekleri fizyoterapi tedbirlerini açıkladı.

Fizyoterapi tavsiyelerinde, düzenli yapılan orta şiddetteki egzersizlerin faydalarının yanı sıra ev egzersiz programlarına ve solunum kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik egzersizlere yer verildi.

- Düzenli yapılan orta şiddetteki egzersizlerin faydaları

"Sosyal izolasyonda bulunduğumuz bu dönemde yapacağımız basit ev egzersizleriyle vücut direncimizi artırabiliriz." ifadesinin kullanıldığı sunumda, düzenli yapılan orta şiddetteki egzersizlerin faydaları şöyle sıralandı:

"Vücuttaki antikor oranını yüzde 20 oranında artırır ve akyuvar hücrelerinin sayı ve fonksiyonlarını yükseltir. Kalp ve damar sistemimizin çalışmasına olumlu etki göstererek, vücudun virüs ve bakterilerle savaşması için pompalanacak kanın niteliğine ve miktarına yararlı olmaktadır. Beyin ve diğer organların oksijenizasyonunu artırarak, sistemlerin sağlıklı çalışmasına olumlu etki etmektedir. Solunum sistemimizi geliştirerek, solunum kaslarını kuvvetlendirir.

- "Evde kal, hareketsiz kalma"

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AA muhabirine, evde kalınsa bile hareket kabiliyetinden vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Kendilerinin de bu anlayışla bir çalışma yaptıklarını aktaran Hacıcaferoğlu, "Yeni tip koronavirüs nedeniyle evde kalınan bu günlerde, 'Evde kal, hareketsiz kalma' sloganıyla hareket ediyoruz. Sporcularımızın ve gençlerimizin her zaman yanındayız. Bu süreçte de onları yalnız bırakmıyoruz." dedi.

- Süperman hareketi, zorlu nefes tekniği

Ev egzersiz programında, süperman, dizler üzerinde şınav, dizüstünde geriye esneme, yarım çömelme ve plank hareketleri yer alıyor.

Programda, solunum kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler de bulunuyor.

Solunum egzersizleri kısmında ise diyafram solunumu ve zorlu nefes verme (huffing) tekniğine yer veriliyor.

Egzersiz programına, merkezin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya koronavirüs Kovid-19

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