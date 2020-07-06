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İzole tatil için plajlarda oluşturulan "özel bölümler" ilgi görüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 06.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Antalya'da, yeni tip koronavirüs sürecinde sağlıklı ve güvenli tatil yapmak isteyenler, otellerin plajlarında şezlong yerine izole tatil imkanı sağlayan birbirinden farklı tasarımlardaki bölümleri tercih ediyor - Beş yıldızlı bir otelin genel müdürü Emre Ülgüner: - "İnsanlar otellerimizde birbirinden ayrı, arzu edildiğinde kendi alanlarında tatil yapabilecekleri imkana sahip"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı izole tatil geçirmek isteyenler için otellerin sahillerine birbirinden farklı özel bölümler yerleştirildi.

Kovid-19 nedeniyle sağlıklı ve güvenli bir ortamda tatil yapmak isteyen turistlerin talepleri geçen yıllara göre farklılık gösteriyor.

Otelleri ya da seyahat tur acentelerini arayan tatilciler, en çok sosyal mesafeli tatil hakkında bilgi almak istiyor. Bu doğrultuda alternatif turizm destinasyonları ile 193 ülkeden misafir ağırlayan Antalya'daki oteller de hizmet alanlarında farklı düzenlemelere gitti.

Dikkati çeken bu düzenlemelerin arasında sosyal mesafeli güneşlenme imkanı sunan kabana ve pavilionlar yer alıyor. Otellerin sahillerine, kişiye özel hizmetlerin verildiği birbirinden farklı tasarımlardaki localar yerleştirildi.

- Otellerde turistlerin rahat edebileceği şekilde düzenleme yapıldı

Beş yıldızlı bir otelin genel müdürü Emre Ülgüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni normalleşme adımlarıyla turizm sektörünün de hareketlenmeye başladığını söyledi.

Ukrayna'dan ilk misafirlerinin geldiğini, Türkiye ve Antalya için önemli pazar olan Rusya'nın kapılarını da açmasını beklediklerini aktaran Ülgüner, iç pazarın da canlanmasını umut ettiklerini bildirdi.

Ülgüner, rezervasyonların salgınla ilgili olumlu gelişmeler yaşandıkça arttığını ifade ederek, rezervasyon oranlarının iç pazar ve Rusça konuşan ülkeler kapsamında yüzde 35'lerde olduğunu kaydetti.

- "Sosyal mesafeli olarak hizmet veriyoruz"

Otel olarak 160 dönüm araziye sahip olduklarını ve 291 odalarının bulunduğunu anlatan Ülgüner, denize, havuza girme, güneşlenme alanlarının da sosyal mesafeli olarak hizmet verdiğini dile getirdi.

Ülgüner, özellikle turistlerin kendilerini daha rahat izole edebilecekleri mekanlar istediklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanlar otellerimizde birbirinden ayrı, arzu edildiğinde kendi alanlarında tatil yapabilecekleri imkana sahip. Misafirlerin günlerini geçirdikleri en yoğun alanlar sahiller. Şezlonglarımızı da ayırdık ama kendisini daha fazla izole etmek isteyen tatilcilerimiz için kabanalarımız ve pavilionlarımız hazır. Bunlar şu anda çok tercih ediliyor. Misafirlerimiz daha gelmeden buralar hakkında bilgi istiyor, rezervasyon şartlarını soruyor. Kabanalar 8-10 kişilik kapasitelerde. Her birinde tatilcilere özel ayrı personelin hizmet ediyor."

- "Tatilciler, sosyal mesafeli plaj hizmetini soruyor"

Beş yıldızlı bir otelin genel müdürü Cem Karacan da yerli ve yabancı turistlerin sağlıklı tatil yapabilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan genelgeler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapıp, Güvenli Turizm Sertifikasını aldıklarını söyledi.

Ortak kullanım alanlarının sosyal mesafe kuralına göre düzenlendiğini vurgulayan Karacan, tatilcilerin de özellikle sosyal mesafeli plaj, eğlence hizmetleri hakkında bilgi istediklerini bildirdi.

Şezlonglar arasında da mesafe bırakıldığına değinen Karacan, çoğu tatilcinin ise şezlong yerine kapalı, kişiye özel pavilionları talep ettiğini ifade etti.

Misafirlerin taleplerini karşılayacak nitelikte pavilionların hizmet verdiğini anlatan Karacan, ihtiyaç olduğu durumda ilave yapabileceklerini dile getirdi.

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