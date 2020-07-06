İzole tatil için plajlarda oluşturulan "özel bölümler" ilgi görüyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı izole tatil geçirmek isteyenler için otellerin sahillerine birbirinden farklı özel bölümler yerleştirildi.

Kovid-19 nedeniyle sağlıklı ve güvenli bir ortamda tatil yapmak isteyen turistlerin talepleri geçen yıllara göre farklılık gösteriyor.

Otelleri ya da seyahat tur acentelerini arayan tatilciler, en çok sosyal mesafeli tatil hakkında bilgi almak istiyor. Bu doğrultuda alternatif turizm destinasyonları ile 193 ülkeden misafir ağırlayan Antalya'daki oteller de hizmet alanlarında farklı düzenlemelere gitti.

Dikkati çeken bu düzenlemelerin arasında sosyal mesafeli güneşlenme imkanı sunan kabana ve pavilionlar yer alıyor. Otellerin sahillerine, kişiye özel hizmetlerin verildiği birbirinden farklı tasarımlardaki localar yerleştirildi.

- Otellerde turistlerin rahat edebileceği şekilde düzenleme yapıldı

Beş yıldızlı bir otelin genel müdürü Emre Ülgüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni normalleşme adımlarıyla turizm sektörünün de hareketlenmeye başladığını söyledi.