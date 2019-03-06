Jaap Stam, sezon sonunda Feyenoord'un başına geçecek

Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Hollandalı teknik adam Stam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Zwolle takımında teknik direktörlük yapan Stam'ın 1 Haziran'da Feyenoord'da teknik direktörlük görevine başlayacağı ifade edildi.
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ligde bu sezon oynadığı 24 maçta 46 puan toplayan Feyenoord, puan tablosunun 3. basamağında bulunuyor.
Hollanda Milli Takımı formasıyla 67 maça çıkan Stam, Hollanda'da Ajax, PSV, Willem II, Cambuur, Zwolle, İngiltere'de Manchester United, İtalya'da Lazio ve Milan ekiplerinde oynadı. Stam, teknik direktörlük kariyerinde ise Zwolle'nin yanı sıra İngiltere Championship ekibi Reading'i çalıştırdı.
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