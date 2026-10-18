RAMS Park'ta toprak kayması ve çatlak iddiası! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı noktayı koydu

Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışların ardından RAMS Park'ta çatlaklar oluştuğu ve yakın çevresinde toprak kayması yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılan teknik incelemelerde statta ve Aslanvadi Projesi'nin şantiye alanında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını duyurdu.

RAMS PARK'TA YAPISAL SORUN TESPİT EDİLMEDİ

Bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın çevresinde toprak kayması meydana geldiği ve statta çatlaklar oluştuğu öne sürüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, söz konusu iddialar üzerine teknik ekiplerin 17 Ekim akşamı ve 18 Ekim sabahı bölgede inceleme yaptığını açıkladı.

Yapılan kontroller sonucunda RAMS Park'ta herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

ASLANVADİ PROJESİ'NDE DE OLUMSUZLUK GÖRÜLMEDİ

Bakanlığın açıklamasında, stadın daha alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi'nin şantiye alanının da incelendiği belirtildi. Kontrollerde bu bölgede de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ifade edildi.

Ayrıca Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

BAKANLIKTAN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, teknik incelemelerin ardından kamuoyunda endişeye yol açan iddiaların yapılan kontrollerle doğrulanmadığını bildirdi.

"14 Ekim 2026 tarihinde ve sonrasında Marmara Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarının ardından, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi hakkında birtakım iddialar paylaşılmıştır.

Söz konusu iddialar üzerine İl Müdürlüğümüz teknik ekiplerince dün akşam ve bugün sabah saatlerinde RAMS Park Stadyumu ve hemen alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi şantiye alanında yerinde teknik incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde:

RAMS Park Stadyumu’nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmamıştır.

Stadyumun alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiye sahasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği görülmüştür.

Kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların yapılan teknik incelemeler sonucunda gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini esas alarak afet süreciyle ilgili gelişmeleri titizlikle takip etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanırken afet sürecine ilişkin gelişmelerin titizlikle takip edildiği kaydedildi.