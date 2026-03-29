Jack Grealish'in Fenerbahçe'ye transferi Maximin yüzünden olmamış! İşte o gerçek...

Fenerbahçe'de eski Başkan Ali Koç döneminde transfer edilmesi için büyük uğraş verilen Jack Grealish'in neden gerçekleşmediği belli oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ İÇİN ANLAŞILDI AMA...

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, geçen yaz Jack Grealish transferini bitirmeye çok yakındı ancak Allan Saint-Maximin'in doping açıklamaları sonrası anlaşma iptal oldu.

İşte o sözler...

"Fenerbahçe’de Ali Koç yönetimi geçen yaz Manchester City'den Jack Grealish ile anlaşmıştı. Grealish Fenerbahçe'ye gelmek istiyordu ancak menajer Ali Barat yüzünden bu transfer olmadı.

Jack Grealish'in, Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmeme sebeplerinden biri de Allan Saint-Maximin'in doping ile alakalı röportajı. Fenerbahçe ve Manchester City her konuda anlaşmıştı. Oyuncu korktu, ne alaka dedi bu doping moping. Daha sonra doping falan da çıkmamıştı.. Bir menajer iki de bu sebepten dolayı direkt kapıyı kapattı."

FENERBAHÇE OLMADI! EVERTON'A GİTTİ...

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak son anda rotasını başka yöne kıran Jack Grealish, tercihini İngiltere’de kalmaktan yana kullanmıştı. Kadıköy’ün kapısından dönen 100 milyon sterlinlik yıldız, kiralık olarak gittiği Everton’da adeta küllerinden doğdu.

Yıldız oyuncu İngiliz ekibi ile çıktığı 22 maçta 2 gol atıp, 6 da asist yaptı. İngiliz oyuncu bu performansıyla İngiltere'de tekrar eski günlerine dönüyor şeklinde yorumlandı.