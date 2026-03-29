Jack Grealish'in Fenerbahçe'ye transferi Maximin yüzünden olmamış! İşte o gerçek...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Avrupa futbolunda taşları yerinden oynatacak bir hamle yapan Fenerbahçe, Manchester City’nin dünyaca ünlü yıldızı Jack Grealish için tüm şartları zorlamış ancak bu dev operasyon son anda direkten dönmüştü. Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan bu transfer girişiminin neden başarısızlıkla sonuçlandığına dair o "gizli" sebebi nihayet belli oldu.

Burak Kavuncu
İNG İngiltere
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Everton
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de eski Başkan Ali Koç döneminde transfer edilmesi için büyük uğraş verilen Jack Grealish'in neden gerçekleşmediği belli oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ İÇİN ANLAŞILDI AMA...

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, geçen yaz Jack Grealish transferini bitirmeye çok yakındı ancak Allan Saint-Maximin'in doping açıklamaları sonrası anlaşma iptal oldu.

İşte o sözler...

"Fenerbahçe’de Ali Koç yönetimi geçen yaz Manchester City'den Jack Grealish ile anlaşmıştı. Grealish Fenerbahçe'ye gelmek istiyordu ancak menajer Ali Barat yüzünden bu transfer olmadı.

Jack Grealish'in, Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmeme sebeplerinden biri de Allan Saint-Maximin'in doping ile alakalı röportajı. Fenerbahçe ve Manchester City her konuda anlaşmıştı. Oyuncu korktu, ne alaka dedi bu doping moping. Daha sonra doping falan da çıkmamıştı.. Bir menajer iki de bu sebepten dolayı direkt kapıyı kapattı."

FENERBAHÇE OLMADI! EVERTON'A GİTTİ...

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak son anda rotasını başka yöne kıran Jack Grealish, tercihini İngiltere’de kalmaktan yana kullanmıştı. Kadıköy’ün kapısından dönen 100 milyon sterlinlik yıldız, kiralık olarak gittiği Everton’da adeta küllerinden doğdu.

Yıldız oyuncu İngiliz ekibi ile çıktığı 22 maçta 2 gol atıp, 6 da asist yaptı. İngiliz oyuncu bu performansıyla İngiltere'de tekrar eski günlerine dönüyor şeklinde yorumlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Efsane ikili yeniden buluşuyor! F.Bahçe Skriniar'ın partnerini bulduEfsane ikili yeniden buluşuyor! F.Bahçe Skriniar'ın partnerini buldu
İngiltere maceresı sadece 47 gün sürdü! Todur'a büyük şokİngiltere maceresı sadece 47 gün sürdü! Todur'a büyük şok

