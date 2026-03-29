Jackson Muleka: "Yüzde yüzümüzü vereceğiz ve terimizin son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz"

Konyaspor’un hücum oyuncusu Jackson Muleka, yeşil-beyazlı taraftarları maçlara beklediklerini belirterek, "Yüzde yüzümüzü vereceğiz ve terimizin son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Konyaspor’a 2025-2026 sezonu yaz transfer döneminde transfer olan 26 yaşındaki Demokratik Kongolu hücum oyuncusu Jackson Muleka, yeşil-beyazlı forma ile 24 lig maçında forma giydi. Söz konusu müsabakalarda 5 kez gol sevinci yaşayan Muleka, 2 de asist yaptı. Türkiye’de Konya ekibinden önce Kasımpaşa ve Beşiktaş forması da giyen Muleka, toplamda 98 maça çıkarken, 21 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

"KONYASPOR’UN SAHİP OLDUĞU TARİHİ BİLİYORUM"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Jackson Muleka, karar vermenin zor olduğunu ancak Konyaspor’u tercih ettiğini söyledi. Muleka, "Benim için zor bir seçenekti, zor bir karardı gerçekten ama en sonunda karar verdim. Çünkü bu takımı da tanıyorum. Takımın sahip olduğu tarihi de biliyorum. Benim de bu yüzden kararım en sonunda Konyaspor’a gelmek oldu" dedi.

"EN ÖNEMLİ OLAN ŞEY 3 PUAN ALMAK, MAÇI KAZANMAK"

Önemli olanın bu işten zevk almak ve Konyaspor’un ulaşabileceği en iyi skoru elde etmek olduğunu belirten Muleka, "En önemli olan şey 3 puan almak, maçı kazanmak. Eğer bunun gerçekleşmesi için de gol atmam gerekiyorsa evet gol atmaya devam etmek ve Konyaspor olarak daha iyi bir konumda, en yukarıda bitirmeyi çok isteriz" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG’DE ÇOK SAYIDA İYİ SAVUNMACI VAR"

Süper Lig’de çok sayıda iyi savunmacı olduğunu ifade eden Muleka, "Benim için isimlendirmek zor. Çünkü bu pozisyona, 9 numaraya daha yeni yeni geçtim. Daha önce kanatta destek oluyordum. Bu yüzden benim için tek rolde oynamak çok doğal bir şey değil. O yüzden spesifik ismi söylemekte zorlanıyorum. Gerçekten çok fazla sayıda iyi savunmacı var ama isim verecek olursam Skriniar olabilir. Gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Yani yanında oynamak çok zor. Ama dediğim gibi hani gerçekten çok fazla sayıda iyi savunmacı var. O yüzden spesifik olarak isimlendirmek gerçekten zor" şeklinde konuştu.

"KUPADA İLERLEMEK ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL"

Maç maç ilerlemek istediklerini söyleyen Jackson Muleka, "Türkiye’deki büyük takımlardan biriyiz. Bence bu yüzden ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum. Evet, zor olacak ama eğer efor göstermeye devam edersek kazanabiliriz. Süper Lig’de birçok maç yapıyoruz ama kupada sadece tek bir maç. Zor ama imkansız değil. Taraftarlardan da aldığımız destekle beraber biz sahaya çıkacağız. Yüzde yüzümüzü vereceğiz ve terimizin son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz.
Konya’nın yemeklerini de sevdiğini dile getiren Muleka, "Buradaki şefimiz de çok iyi yemekler de harika. Aynı zamanda şehir içindeki restoranlar da harika. Buradaki yemekten gerçekten çok mutluyum" dedi.

"SİZLERİ SAHADA BEKLİYORUZ"

Jackson Muleka, Konyaspor’un iyi bir konumda olmadığını bildiklerini ifade ederek, "Özellikle de bu sebepten dolayı yardımınıza ihtiyacımız var. Stada gelmenizi gerçekten istiyoruz. Biz size söz veriyoruz, biz de elimizden geldiğince Konyaspor’un iyi bir pozisyonda bitirmesi için savaşacağız. Önümüzde 7 maç kaldı. Aynı zamanda kupa maçlarımız da var. Konya’nın büyük bir aile olduğunu biliyoruz. Biz gerçekten elimizden gelen eforu sarf edeceğiz ve sahip olduğumuz her şeyi verip bu işi tamamlamaya çalışacağız. Sizleri de sahada bekliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
