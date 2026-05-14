Sinan Akçıl'dan sonra Semicenk'te Milli Takım'a şarkı yazdı!

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Türk pop müziğinin son dönemdeki en üretken isimlerinden Semicenk, Türk futbolunun en büyük sahnesi öncesi ay-yıldızlılar için kolları sıvadı. Sinan Akçıl’ın milli takım şarkısının ardından, bayrağı devralan Semicenk’in yeni eseri şimdiden sosyal medyayı salladı...
Semicenk, Dünya Kupası için hazırladığı milli takım marşının nakarat bölümünü ilk kez dinleyicilerle paylaştı.pic.twitter.com/S5kSF1J7JZ— Mynet (@mynet) May 14, 2026
Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl’ın milli takım için yazdığı şarkının ardından, Türk müziğinin son dönemdeki popüler ismi Semicenk de ay-yıldızlılar için stüdyoya girdi. Genç sanatçı, yakında çıkacak olan milli takım marşının nakaratını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan A Milli Takımımıza destek amacıyla hazırlanan şarkının kısa bir kesiti, yayınlandığı andan itibaren TikTok, Instagram ve X (Twitter) platformlarında viral oldu. Semicenk’in kendine has tarzıyla harmanladığı epik nakarat, futbolseverlerden ve müzik eleştirmenlerini bir kısmı tarafından beğenilese de bir kısmı ise Tarkan'ın o efsanevi şarkısıyla kıyasladı ve olumsuz görüşte bulundu.
A Milli Takım’ın Dünya Kupası bileti almasının ardından birçok sanatçı özel çalışmalar hazırlamaya başladı. Taraftarlar ise özellikle Sinan Akçıl’ın çıkaracağı parçanın tamamını büyük bir merakla bekliyor. Yayınlanan kısa kesit, sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başarmıştı.
A Milli Takım için hazırlanan şarkılara bir yenisi daha ekleniyor.— Mynet (@mynet) May 13, 2026
Milli takım için şarkı hazırlayan isimlerden biri de Sinan Akçıl olurken merakla beklenen şarkıdan ilk kesit paylaşıldı. (Adem Metan)pic.twitter.com/3p7buQGtgU
Okuyucu Yorumları 0 yorum