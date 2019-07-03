Jahovic geçen sezonki form düşüklüğünün nedenini açıkladı

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi golcü futbolcu Adis Jahovic, takımın Bolu kampında kulüp televizyonuna hedefleri ve Yeni Malatyaspor kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Transferinden dolayı yönetime teşekkür ederek sözlerine başlayan Jahovic, “Öncelikle yönetime transferimden dolayı teşekkür ediyorum. Benim içinde güzel bir transfer oldu. Takımdaki arkadaşlarım da beni çok güzel karşıladı. Bolu’da çalışmalarımız sürüyor. Sergen hocanın da ne istediğini çok iyi biliyorum. Onun için bu transferden dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.

"FUTBOL ANLAYIŞINA ADEPTE OLMAYA ÇALIŞTIM VE BUNU BAŞARDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Jahovic, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile daha önce birlikte çalıştığını ve futbol anlayışını tanıdığını belirterek şunları söyledi:

“Sergen hoca beni ilk aradığında çok memnun oldum. Bilindiği gibi Sergen hoca ile Konyaspor’da birlikte çalıştık. Hocamızın takım anlayışına, futbol anlayışına adapte olmaya çalıştım ve bunu başardığımı düşünüyorum. Bura için transfer teklifi aldığımda çok mutlu oldum ve seve seve geldim.”