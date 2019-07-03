SPOR

Jahovic geçen sezonki form düşüklüğünün nedenini açıkladı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 03.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi golcü futbolcu Adis Jahovic, “Konya’da iken çok iyi adapte olamadım. Çünkü hocamızın çok farklı bir oyun stili vardı. Bundan dolayı bir performans düşüklüğü yaşadım ama ben profesyonel bir futbolcuyum, çalışmaya hep devam ettim” dedi.

Jahovic geçen sezonki form düşüklüğünün nedenini açıkladı

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi golcü futbolcu Adis Jahovic, takımın Bolu kampında kulüp televizyonuna hedefleri ve Yeni Malatyaspor kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Transferinden dolayı yönetime teşekkür ederek sözlerine başlayan Jahovic, “Öncelikle yönetime transferimden dolayı teşekkür ediyorum. Benim içinde güzel bir transfer oldu. Takımdaki arkadaşlarım da beni çok güzel karşıladı. Bolu’da çalışmalarımız sürüyor. Sergen hocanın da ne istediğini çok iyi biliyorum. Onun için bu transferden dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.

"FUTBOL ANLAYIŞINA ADEPTE OLMAYA ÇALIŞTIM VE BUNU BAŞARDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Jahovic, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile daha önce birlikte çalıştığını ve futbol anlayışını tanıdığını belirterek şunları söyledi:

“Sergen hoca beni ilk aradığında çok memnun oldum. Bilindiği gibi Sergen hoca ile Konyaspor’da birlikte çalıştık. Hocamızın takım anlayışına, futbol anlayışına adapte olmaya çalıştım ve bunu başardığımı düşünüyorum. Bura için transfer teklifi aldığımda çok mutlu oldum ve seve seve geldim.”

"HOCAMIZIN ÇOK FARKLI BİR OYUN STİLİ VARDI"

Konyaspor’daki form düşüklüğünü teknik direktörünün oyun felsefesine bağlayan golcü futbolcu, “Göztepe ve Konya’daki performanslarımın değişkenlik göstermesindeki neden aslında iki farklı hocayla çalışmam oldu. İki farklı hoca ve tamamen birbirinden farklı oyun stili. Konya’da iken çok iyi adapte olamadım. Çünkü hocamızın çok farklı bir oyun stili vardı. Bundan dolayı bir performans düşüklüğü yaşadım ama ben profesyonel bir futbolcuyum, çalışmaya hep devam ettim. Bu sene de Malatyaspor’da iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle UEFA’da gruplara kalmayı hedefliyoruz. Gol atmak elbette önemli ama kimin attığı çok önemli değil. Ama tabi ki ben golcü olduğum için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Daha önce formasını giydiğim takımlarda Malatya’ya gelmiştim. 1.ligde Göztepe’de iken burada İnönü Stadı’nda oynamıştık ve o atmosfer çok hoşuma gitmişti. Küçük bir stattı ama dolu ve tıklım tıklımdı. Taraftarlar futbolcuları bağrına basıyordu, bu benim çok hoşuma gitti. Geçen sezon Konyaspor ile geldiğimde de aynı şeyi gördüm burada. Sadece stadın biraz büyüklüğü fark ediyor ama taraftar aynı kalmış. Bu sene taraftardan stadı biraz daha doldurmalarını istiyoruz. İnşallah onlar destek verdikçe biz çok güzel şeylere imza atacağız” diye konuştu.

404

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
'Her şeye rağmen heyecanlıyız''Her şeye rağmen heyecanlıyız'
''Fabian ile anlaştık, Ayala ve Ahmet Oğuz'la görüşüyoruz''''Fabian ile anlaştık, Ayala ve Ahmet Oğuz'la görüşüyoruz''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Evkur yeni Malatyaspor Adis Jahovic Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Bomba patladı! Rekor transfer

Bomba patladı! Rekor transfer

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı

Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı

TFF Başkanı Özdemir'den 'yayıncı kuruluş' açıklaması! 'Onlarla şu anda bir...'

TFF Başkanı Özdemir'den 'yayıncı kuruluş' açıklaması! 'Onlarla şu anda bir...'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Jahovic bombası! 'Transfer 1-2 güne biter'

Jahovic bombası! 'Transfer 1-2 güne biter'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sergen Yalçın imzayı attı! Flaş UEFA sözleri...

Sergen Yalçın imzayı attı! Flaş UEFA sözleri...

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jahovic geçen sezonki form düşüklüğünün nedenini açıkladı

Adis Jahovic'ten itiraf

Sergen Yalçın: Her şeye rağmen heyecanlıyız

'Her şeye rağmen heyecanlıyız'

Adil Gevrek: Fabian ile anlaştık, Ayala ve Ahmet Oğuz'la görüşüyoruz

''Fabian ile anlaştık, Ayala ve Ahmet Oğuz'la görüşüyoruz''

Evkur Yeni Malatyaspor Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı

Malatya Farnolle'le yeniden anlaştı

Sergen Yalçın: 2-3 tane yerli oyuncu transfer etmek istiyoruz

Sergen Yalçın'dan transfer sözleri

Sergen Yalçın’dan kulüp tesislerine tam not

Sergen Yalçın’dan kulüp tesislerine tam not

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.