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Jahrein'den takipçisine skandal ifadeler! 'O fındık memeler...'

30.07.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun videolarıyla tanınan Jahrein isimli sosyal medya kullanıcısı Ahmet Sonuç, bir kadın takipçisine skandal ifadeler kullanarak "O fındık memeler acilen büyütülecek. Fotoğraflarına bakarken midem bulandı" dedi. Jahrein'in sözleri kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.

Jahrein'den takipçisine skandal ifadeler! 'O fındık memeler...'

Twitch platformundan yayınladığı videolarla ünlenen Jahrein lakaplı sosyal medya fenomeni, bir kadın takipçisine yazdıklarıyla gündeme bomba gibi düştü.

"FINDIK MEMELER BÜYÜTÜLECEK"

Sık sık siyasi paylaşımlarıyla gündem olan Jahrein kullanıcı isimli Ahmet Sonuç, Twitter'da bir kadın takipçisine "Memelerini büyüttür" yorumunu yaptı. Genç kadın ise Jahrein'e "Seninkileri ver, abi nasıl büyüttün tavsiye versene" cevabını verdi. Üslubunu iyice bozan Jahrein ise "Nasılı önemsiz. O fındık memeler acilen büyütülecek. fotoğrafına bakarken midem bulandı" dedi.

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Konuşmanın kısa sürede gündem olmasının ardından genç kadın yorumlarını sildi. Öte yandan Jahrein'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağmaya başladı. Bunların yanı sıra genç kadının da 17 yaşında olduğu iddia edildi.

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jahrein
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