Jailson'dan Cocu'ya: İlk 11 için hazırım

Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, Yassine Benzia ve Tolga Ciğerci ile birlikte transfer döneminin son saatlerinde takıma katıldı.
Jailson sürpriz bir şekilde imza atması nedeniyle, taraftarın sahada görmeyi merakla beklediği isimlerin başında geliyor. 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ülkesinde ligin 22. haftasını geride bıraktıktan sonra Fenerbahçe’ye katıldığı için her anlamda hazır durumda. Jailson, antrenmanlarda da bunu gösterdi.
Başarılı futbolcu, “Kayserispor maçında tribündeydim ve yenilgi nedeniyle çok üzüldüm. Forma giymek için hazırım. Konya maçını sabırsızlıkla bekliyorum. Hocamın bana görev vereceğine inanıyorum” diye konuştu.
‘Önümüzde fırsat var’
Brezilyalı futbolcu, 4 maçta alınan 3 puanla ilgili olarak, “Kötü başlamış olabiliriz ama lig uzun bir maraton. Kısa sürede toparlanıp peş peşe galibiyetler alacağımıza inanıyorum. Konya maçı ve Beşiktaş derbisi bu açıdan önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı. (FANATİK)
Burak Yılmaz 800 bin euroluk alacağı nedeniyle TFF'ye başvurdu!
Galatasaray Emre Akbaba'ya lisans çıkartamıyordu
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci 1 ay sahalardan uzak kalacak
Galatasaray'dan Belhanda haberiyle ilgili açıklama
Sakatlanan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu
Beşiktaş'ta Adriano 1+1 yıllık teklifi kabul etti
Igor Tudor'dan Hajduk Split açıklaması
Fenerbahçe'de Roberto Soldado isyan etti
''Milli takım benim için bitti''
Wesley Sneijder Hollanda Milli Takımı'na veda ediyor
Ali Dürüst: Yabancı oyuncu kuralı sene sonunda revize edilecek
Carolyn Radford futbol milyarderi
Okuyucu Yorumları 0 yorum