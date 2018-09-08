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Jailson'dan Cocu'ya: İlk 11 için hazırım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.09.2018 10:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Benzia ve Tolga ile birlikte takıma son katılan isim olan Jailson, “Forma giymek için hazırım. Teknik direktörümüzün, Konya maçında bana görev vermesini sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Jailson'dan Cocu'ya: İlk 11 için hazırım

Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, Yassine Benzia ve Tolga Ciğerci ile birlikte transfer döneminin son saatlerinde takıma katıldı.

Jailson sürpriz bir şekilde imza atması nedeniyle, taraftarın sahada görmeyi merakla beklediği isimlerin başında geliyor. 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ülkesinde ligin 22. haftasını geride bıraktıktan sonra Fenerbahçe’ye katıldığı için her anlamda hazır durumda. Jailson, antrenmanlarda da bunu gösterdi.

Başarılı futbolcu, “Kayserispor maçında tribündeydim ve yenilgi nedeniyle çok üzüldüm. Forma giymek için hazırım. Konya maçını sabırsızlıkla bekliyorum. Hocamın bana görev vereceğine inanıyorum” diye konuştu.

‘Önümüzde fırsat var’

Brezilyalı futbolcu, 4 maçta alınan 3 puanla ilgili olarak, “Kötü başlamış olabiliriz ama lig uzun bir maraton. Kısa sürede toparlanıp peş peşe galibiyetler alacağımıza inanıyorum. Konya maçı ve Beşiktaş derbisi bu açıdan önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Cocu Spor Toto Süper Lig Jailson

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