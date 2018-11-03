Jailson: Sen her zaman kalplerde olacaksın

Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Tanımlanamayacak duygular yaşadım. Fenerbahçe forması ile çıktığım ilk derbimde karşılaşmanın son golünü atmanın inanılmaz mutluluğunu yaşadım. Maalesef, büyük bir çaresizlik içinde taraftarımız Koray Şener'i kaybettik. Sen her zaman kulübümüzün tarihinde ve kalplerimizde olacaksın. Gol senin içindi. Huzur içinde yat!"
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