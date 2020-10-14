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James Rodriguez: Falcao dünyanın en iyi golcülerinden

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Kolombiya Milli Takımı'nın süper yıldızı James Rodriguez, Radamel Falcoa'yu hakkında açıklamalar yaptı.

James Rodriguez: Falcao dünyanın en iyi golcülerinden

Galatasaray'daki performansı tartışma konusu olan Radamel Falcao, uzun bir aradan sonra Kolombiya Milli Takımı'nda kendisine yer buldu.

Kolombiya'nın Venezuela'yı 3-0 yendiği maçta oyuna 75. dakikada dahil olan Falcao hakkında takım arkadaşı James Rodriguez açıklamalarda bulundu.

Falcao'nun Kolombiya'nın sembollerinden biri olduğunu ifade eden James Rodriguez, "Rada bu ülkenin en büyük futbolcularından biri ve takım içerisinde olması herkesi motive oluyor. Tüm takımın Falcao'dan deneyimleyebileceği futbol öğretileri var. Bizim için eşsiz bir fırsat ve Falcao gibi bir futbolcun takım içerisinde olması herkes için ayrı bir enerji kaynağı" dedi.

Falcao'nun takımda olmasının başlı başına bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizen James, "Falcao, dünyanın en iyi golcüleri arasında yer alıyor ve her dönem bunu kanıtlamayı başardı. Kolombiya'da yeni bir yapılanma var ve bu yapılanmanın içerisinde Falcao'nun da olması bize özgüven veriyor. Takımda tecrübeli, tecrübeye kazanmaya başlayan ve tecrübesiz olarak üç grup var ve bu üç grubu en iyi şekilde bir arada tutacağız" şeklinde konuştu.

(SPORX)


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