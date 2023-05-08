James Rodriguez ile görüşme yapıldı! Forma satışları patlayabilir...

İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Olympiakos'tan ayrılarak kulüp arayışında olan James Rodriguez için Beşiktaş'ın devrede olduğu yazıldı.

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Beşiktaş'ın James Rodriguez'in menajeriyle bir görüşme yaptığı ve sezon sonu için randevu aldıkları ifade edildi. Sezon sonunda kadar düşünmek için zaman isteyen James Rodriguez yaklaşık 1 aydır kulüpsüz durumda.

BREZİLYA'YI REDDETTİ

31 yaşındaki yıldızI Brezilya Ligi takımlarından Botafogo'nun da istediği belirtilirken, James Rodriguez'in aynı cevabı onlara da verdiği öğrenildi.



