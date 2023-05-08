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James Rodriguez ile görüşme yapıldı! Forma satışları patlayabilir...

08.05.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan dünya yıldızı isim James Rodriguez için girişimler başladı. Alexandru Maxim ile yola devam etmeyi düşünmeyen siyah-beyazlılar, James Rodriguez'i kadrosuna katarak taraftarını heyecanlandırmak istiyor.

James Rodriguez ile görüşme yapıldı! Forma satışları patlayabilir...

İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Olympiakos'tan ayrılarak kulüp arayışında olan James Rodriguez için Beşiktaş'ın devrede olduğu yazıldı.

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Beşiktaş'ın James Rodriguez'in menajeriyle bir görüşme yaptığı ve sezon sonu için randevu aldıkları ifade edildi. Sezon sonunda kadar düşünmek için zaman isteyen James Rodriguez yaklaşık 1 aydır kulüpsüz durumda.

BREZİLYA'YI REDDETTİ

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31 yaşındaki yıldızI Brezilya Ligi takımlarından Botafogo'nun da istediği belirtilirken, James Rodriguez'in aynı cevabı onlara da verdiği öğrenildi.


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